Kezdődik az amerikai Demokrata Párt elnökjelölt-állító konvenciója

A konvención döntenek véglegesen a párt elnökjelöltjéről, aki a jelenlegi elnök, a republikánus Donald Trump kihívója lesz a november 3-i választáson. Noha Biden az egyetlen jelölt, a konvenciónak formálisan is meg kell szavaznia.

A rendezvényt a Wisconsin államban lévő Milwaukee-ban tartják, négy napon keresztül. A szokásosan több tízezer résztvevő helyett ezúttal kizárólag a szervezéshez okvetlenül szükséges személyek lesznek jelen a rendezvénynek otthont adó csarnokban. A járvány miatt elmaradnak a szokásos minikonferenciák, a politikusi és az elemzői eszmecserék, illetve a fogadások is. A legnagyobb amerikai televíziós társaságok és a közösségi média élőben közvetíti majd a beszédeket.

Beszédet mondanak a párt vezető politikusai, először kapnak szót a demokraták legifjabb nemzedékének képviselői, köztük például a balszárnyhoz sorolt Alexandria Ocasio-Cortez is. A sajtóban előzetesen nyilvánosságra került információk szerint valamennyien a demokraták értékrendjét, politikai prioritásait, valamint az Egyesült Államokról és a világról alkotott nézeteiket fejtik majd ki.

A Demokrata Országos Bizottság (DNC, a párt vezető szerve) által kiadott program szerint beszédet mond majd Barack Obama korábbi amerikai elnök, Michelle Obama, a volt first lady, Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, és szerdán felszólal Hillary Clinton egykori külügyminiszter is, a demokraták előző elnökjelöltje. Kifejti majd álláspontját Gavin Newsom kaliforniai és Andrew Cuomo New York-i kormányzó is. Szerdán mondja el programadónak szánt beszédét Kamala Harris alelnökjelölt.

A legfontosabbnak elemzők Joe Biden jelöltséget elfogadó beszédét tartják. Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint Biden nem csak az eddig folytatott politikája, hanem a viselkedése miatt is támadni fogja Donald Trumpot. A demokrata párti politikus - aki korábban nyolc éven keresztül az Obama-kormányzat alelnöke volt - a Kamala Harrist bemutató beszédében már kifejtette, hogy szerinte Trump kormányzása ártott az Egyesült Államoknak, "romokba taszította" az országot. Most várhatóan felhívja majd a figyelmet arra, hogy a novemberi választás "a nemzet lelkéért folytatott küzdelemről" szól majd, s egyúttal igyekszik majd a nemzet egyesítésére képes politikusként is feltüntetni magát.

MTI