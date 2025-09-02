Kétoldalú megbeszélést tartott Pekingben a kínai elnök és az orosz államfő + videó

Brüsszelnek egy nagy nem: A magyarok 95%-a elutasítja Ukrajna EU-tagságát

Az Eurobarométer friss adatai szerint az uniós polgárok 56%-a támogatja az EU bővítését, de Ukrajna csatlakozása megosztja Európát. Magyarországon a Voks 2025 szavazáson a válaszadók 95%-a elutasította Ukrajna EU-tagságát, és nem mi vagyunk az egyetlen szkeptikusok. Közben Zelenszkij Magyar Péterék „kamunépszavazására” hivatkozik, az ukrán média pedig már a Tisza Párt győzelmét vizionálja. Mi folyik itt valójában?