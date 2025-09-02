Kétoldalú megbeszélést tartott Pekingben a kínai elnök és az orosz államfő + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Eurobarométer friss adatai szerint az uniós polgárok 56%-a támogatja az EU bővítését, de Ukrajna csatlakozása megosztja Európát. Magyarországon a Voks 2025 szavazáson a válaszadók 95%-a elutasította Ukrajna EU-tagságát, és nem mi vagyunk az egyetlen szkeptikusok. Közben Zelenszkij Magyar Péterék „kamunépszavazására” hivatkozik, az ukrán média pedig már a Tisza Párt győzelmét vizionálja. Mi folyik itt valójában?
Antonio Costa elismerte, hogy Ukrajna miatt fogadta el az Európai Unió a 15 %-os amerikai vámtarifákat. Ezekről Ursula von der Leyen korábban állította, hogy nincsenek összefüggésben Ukrajna amerikai katonai támogatásával.
