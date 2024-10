Kétnapos EU-csúcs kezdődik Brüsszelben

Megosztás itt:

Orosz-ukrán háború

A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről, és bemutatja győzelmi tervét – legalábbis ezt jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerdán a tagállami vezetőknek szóló és az interneten közzétett meghívólevelében. „A tagállami vezetőknek konszenzusra kell jutniuk az ENSZ Alapokmányára és a nemzetközi jog elveire alapozó békekezdeményezés ügyében” – hangsúlyozta.

A politikus kifejezte abbeli reményét is, hogy a tagállamok a hét legfejlettebb ipari ország alkotta csoport (G7) tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek,

miszerint az év végéig körülbelül 45 milliárd eurót adnak össze Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési szükségleteinek támogatására.

„Mivel Ukrajna energetikai infrastruktúrájának több mint fele megsemmisült, a közelgő télre való felkészülése nagyon fontos” – hívta fel a figyelmet. Mint kapcsolódó cikkében a Magyar Nemzet emlékeztet: az uniós vezetők az orosz–ukrán háborúnak minden vetületét megvitatják, így a fronton kialakult helyzettel kapcsolatos fejleményeket is. A megbeszélések tárgya az Ukrajnának továbbra is nyújtandó átfogó támogatás kérdésköre is.

Közel-keleti helyzet

Az uniós vezetők megvitatják a legfrissebb közel-keleti eseményeket is. Ennek során kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a régióban kritikus mértékben eszkalálódott az erőszak, illetve a humanitárius állapotok egyre csak romlanak.

Az Európai Unió Tanácsa hivatalos oldalán korábban közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az EU a leghatározottabban elítéli Irán Izrael elleni támadását, és az összes felet felszólítja arra,

hogy tanúsítson maximális önmérsékletet, és tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot.

Az EU teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy csökkentse a feszültségeket és hozzájáruljon a helyzet enyhítéséhez annak érdekében, hogy ne alakuljon ki veszélyes regionális konfliktus.

Az azonnali tűzszünet (Izrael és a Hamász, illetve Izrael és a Hezbollah között), valamint a (Gázai övezetben fogva tartott izraeli) túszok szabadságának elérése továbbra is a legfontosabb cél – írta Michel. Elfogadhatatlannak és felelőtlennek nevezte az ENSZ békefenntartói elleni közelmúltbeli támadásokat Dél-Libanonban, és kijelentette: meg kell védeni a biztonságát az ENSZ teljes személyzetének és a segélymunkásoknak is.

Fotó: Facebook