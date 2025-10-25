Két úrnak nem lehet szolgálni: Orbán a pápánál a békéért, a Tisza Brüsszelben a háborúért

Megosztás itt:

Orbán Viktor római látogatása – ahol a pápával és Giorgia Melonival is tárgyal – tökéletesen megmutatja a globális politikai frontvonalakat. Ahogy Deák Dániel elemző ironikusan fogalmazott: "Folytatódik az elszigetelődés". Valójában a békepárti és a keresztény értékeket védelmező globális szövetség erősödik. A magyar kormányfő és a katolikus egyházfő találkozója a legmagasabb szintű bizonyítéka annak, hogy Magyarország ennek a küzdelemnek a zászlóvivője.

A "tiszta" politika tévedése

És pontosan itt ütközünk bele a legfájóbb hazai paradoxonba. Sok keresztény vélekedik úgy, hogy távol tartja magát a közélettől, mert az "nem tiszta". Inkább csendben maradnak.

Ahogy arra egyre több keresztény gondolkodó rámutat: ez a hallgatás a legnagyobb bűn.

Jézus missziós parancsot adott, nem egy választható opciót. A keresztény ember felelőssége nem ér véget a templom kapujában. Ahogy fogalmaznak: "Olyan nincs, hogy valaki bemegy a munkahelyére és a szögre akasztja a meggyőződését". Aki mégis megteszi, az két úrnak szolgál.

A "tolerancia" mint a keresztényüldözés fegyvere

Ma a "tolerancia diktatúráját" éljük. A keresztényeket arra kényszerítik, hogy adják fel a hitüket. Ha nem támogatod az azonos neműek házasságát, az abortuszt vagy a gender-ideológiát, akkor "gyűlölködő" vagy.

Ezekben a kérdésekben – életvédelem, házasság, lelkiismereti szabadság – nekünk, keresztényeknek nem politikai, hanem lelkiismereti kötelességünk felszólalni.

A Tisza Párt és a végzetes tévedés

És itt érkezünk el a Tisza Párthoz. Sokan azt hiszik, Magyar Péter támogatása egy "tiszta", kormányellenes politikai lépés, ami nincs hatással a hitükre.

Ez egy végzetes tévedés

Aki a Tisza Pártra szavaz, az közvetett módon, de aktívan támogatja azokat a szervezeteket és programokat, amelyek a keresztény tanítással homlokegyenest ellenkeznek.

Miért? Mert a Tisza Párt az Európai Néppárt (EPP) tagjaként Brüsszelben fegyelmezetten megszavazott:

Minden háborús eszkalációt, szembemenve a keresztény békevággyal, amit a pápa és Orbán Viktor is képvisel.

szembemenve a keresztény békevággyal, amit a pápa és Orbán Viktor is képvisel. Minden migrációs paktumot, amelyeket azok az álcivil szervezetek lobbiztak ki, akiket az USA-ból és Brüsszelből fizetnek, és amelyek Európa kulturális önfeladásán dolgoznak.

amelyeket azok az álcivil szervezetek lobbiztak ki, akiket az USA-ból és Brüsszelből fizetnek, és amelyek Európa kulturális önfeladásán dolgoznak. Minden, a magyar gyermekvédelmi törvényt elítélő határozatot, ezzel pedig nyíltan támogatva az LMBTQ-lobbit és a gyermekek szexualizálását célzó "érzékenyítéseket".

Konklúzió: Nem lehet két úrnak szolgálni

A keresztény ember nem teheti meg, hogy "fél szívvel" él. Nem mondhatja azt, hogy "keresztény vagyok, de a Tiszára szavazok".

Aki a Tisza Pártra szavaz, az elárulja a keresztényi kötelességét. Olyan ügyek mellé áll, amelyek minden keresztény ember számára elfogadhatatlanok. Aki a Tiszát támogatja, az azt a brüsszeli elitet támogatja, amely el akarja törölni az életvédelmet, a házasság szentségét és a vallásszabadságot.

Miközben Orbán Viktor a pápával küzd a béke és a keresztény Európa megmaradásáért, addig a Tisza Párt Brüsszelben ennek az ellenkezőjéért dolgozik. A választás tehát nem politikai, hanem lelkiismereti: Két úrnak nem lehet szolgálni!