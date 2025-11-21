Keresés

Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek
Külföld

Két ukrán állampolgárt vádol terrorcselekmény elkövetésével a lengyel ügyészség + videó

2025. november 21., péntek 15:02 | HírTV

A témában Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter nyilatkozott.

  Két ukrán állampolgárt vádol terrorcselekmény elkövetésével a lengyel ügyészség + videó

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz: „Bemutatjuk az Operation Horizont, amely a lengyel fegyveres erők által végrehajtott támogató művelet. Ez magában foglal biztonsági tevékenységeket, a kritikus infrastruktúra védelmét, járőrözéseket és az összes állami szolgálat együttműködését. A fő cél a szabotázsok elleni küzdelem, a lengyel állampolgárok biztonságának növelése, valamint a dezinformáció elleni társadalmi integráció. Ebben a műveletben mintegy 10 ezer katona vesz részt.”

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

5 hangulatos tanösvény Budapest közelében, amit ősszel és télen is érdemes bejárni

Egy óra alatt kiderült: Tüttő Katából nem lesz főpolgármester-helyettes

Így eheted a kenyeret bűntudat nélkül – a dietetikusok szerint tényleg működik

Slot a magyar válogatott kudarcáról beszélt, Szoboszlaira piszkos munka vár Liverpoolban

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

Tényleg ilyen egyszerű lefogyni? A 3×3 12-ig szabály csodákat művel!

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

