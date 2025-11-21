Két ukrán állampolgárt vádol terrorcselekmény elkövetésével a lengyel ügyészség + videó

Megosztás itt:

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz: „Bemutatjuk az Operation Horizont, amely a lengyel fegyveres erők által végrehajtott támogató művelet. Ez magában foglal biztonsági tevékenységeket, a kritikus infrastruktúra védelmét, járőrözéseket és az összes állami szolgálat együttműködését. A fő cél a szabotázsok elleni küzdelem, a lengyel állampolgárok biztonságának növelése, valamint a dezinformáció elleni társadalmi integráció. Ebben a műveletben mintegy 10 ezer katona vesz részt.”