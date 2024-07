Két újabb párt is csatlakozhat a Patrióták Európáért pártszövetséghez + videó

Mindeközben máris összehangolt támadás indult Brüsszelben nem csak a Patrióták Európáért szövetség ellen, de a magyar soros elnökség ellen is. A Daniel Freund zöldpárti Európai Parlamenti-képviselő által szervezett online konferencián a felszólalók élesen támadták a magyar EU-elnökséget és kifejezték aggodalmukat Orbán Viktor megnövekedett befolyása miatt is.

