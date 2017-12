Két új városban szavazhatnak az angliai magyarok jövőre

A jövő év elején konzulátust nyit a magyar állam Manchesterben és Edinburgh-ban – jelentette be közleményben Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő. Megkeresésére a Külügyminisztérium államtitkára közölte: a két új intézményben jövő tavasszal már szavazhatnak is a régióban élő, de magyarországi lakcímmel is rendelkező kivándorolt tízezrek.

Ujhelyi emlékeztetett: az utóbbi években jelentősen megnövekedett a két nagyváros környéken élő magyarok száma, ők pedig eddig csak a több száz kilométerre lévő Londonban tudták intézni adminisztratív ügyeiket. És míg a határon túli magyarok levélben is voksolhatnak a választásokon, addig a kivándoroltak továbbra is csak személyesen tehetik ezt meg a külképviseleteken.