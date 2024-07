Két trópusi ciklon is közelít az áradásokkal küzdő Kína felé

Hónapok óta szélsőséges és heves esőzések sújtják elsősorban Kína déli, középső és keleti részeit, több helyen árvizek is keletkeztek. Április és június között rekordmennyiségű csapadék hullott délen, ahol több halálos áldozatot is követeltek az idén korábban érkező hirtelen áradások.

