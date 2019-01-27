2019. január 27.,
vasárnap, Angelika napja

Két pokolgép rázta meg a vasárnapi szentmisét

Hír TV

2019. január 27., vasárnap 18:00, frissítve: vasárnap 18:13

Két pokolgép robbant fel a Fülöp-szigetek déli részén, a merényletet az egyik katolikus templomnál, mise közben követték el.
Iszlamisták robbantottak a katolikus katedrálisban

Hír TVIszlamisták robbantottak a katolikus katedrálisban

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