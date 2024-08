Két napi ingyen szállást és élelemet adna az illegális bevándorlóknak a milánói önkormányzat + videó

Megosztás itt:

Átutazó migránsoknak ajánlana fel két napi ingyen szállást és élelmet a milánói önkormányzat - számol be az Il Giornale olasz napilap a baloldal legújabb kezdeményezéséről. Míg a jobbközép kormány az illegális bevándorlás megállításán, és a kitoloncolások felgyorsításán dolgozik, addig a baloldal csalogatja őket - kommentálja az olasz lap. A balkáni útvonalon, vagy a Földközi - tengeren keresztül érkező bevándorlóknak létrehozott milánói központ két napig biztosít ingyen szállást és élelmet a megfáradt átutazónak. Elsősorban azoknak, akik a milánói pályaudvarra érkeznek, vagy a város egyéb pontjain a szabad ég alatt töltenék az éjszakát. A szervezethez tartozó önkéntesek bekísérik őket a központba, majd ha úgy döntenek, hogy Itáliában kívánnak maradni, akkor a bevándorlási hivatalba, hogy benyújthassák menedékkérelmüket. Ellenkező esetben tovább utazhatnak, hogy más tagországban próbáljanak szerencsét. Az európai szabályok szerint azonban minden érkezőt regisztrálni kell, ez azonban ebben az esetben elmarad. A forrás azt is megjegyzi, csak azért tartózkodhatnak a bevándorlók két napig a központban, mivel ennél hosszabb idő, már a migrációt ösztönző tevékenységnek minősülne. Az Il Giornale annak is utánajárt, hogy milyen forrásokból fedezik a központ fenntartását. Az önkormányzat először azzal védekezett, hogy kizárólag civil szervezetek működtetnék, később azonban kiderült európai uniós források felhasználásával vendégeskednek a bevándorlók. A hajléktalanok és súlyos társadalmi kierekerekeszttségben lévő személyek megsegítésére fenntartott uniós alapból tartják fenn a központot. Ezeket a forrásokat más olasz önkormányzatok a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek beiskoláztatására, a helyi hajléktalanok megsegítésére használják fel.