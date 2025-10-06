Keresés

2025. 10. 06. Hétfő
Külföld

Két illegális migránst vettek őrizetbe Ceutában, miután fényes nappal megtámadtak egy nőt a gyerekei előtt

2025. október 06., hétfő 15:00 | HírTV

A férfiak a városban található migránsközpont lakói, akik közül nem ők az elsők, akik szexuális bűncselekményt követtek el.

  • Két illegális migránst vettek őrizetbe Ceutában, miután fényes nappal megtámadtak egy nőt a gyerekei előtt

A spanyol autonóm városban, Ceutában vettek őrizetbe a minap két illegális bevándorlót, akik a helyi befogadóközpont lakói. A rendőrség szerint ők zaklattak részegen az egyik belvárosi sétányon egy nőt, akinek a két kislánya mindeközben a közelben játszott. Az egyik férfi azért volt ott, hogy figyeljen, míg a másik szóban, majd tettlegesen is zaklatta a nőt úgy, hogy benyúlt a szoknyája alá és fogdosni kezdte. Végül hiába volt ott a másik bevándorló, mégis egy járókelő közbelépése akadályozta meg, hogy a támadás elfajuljon. A 37 éves nő még aznap feljelentést tett, így a rendőrség rövid időn belül elfogta a két, húszas éveiben járó férfit, akik ellen szexuális zaklatás miatt indult eljárás, de a bíró másnap szabadlábra helyezte őket.

A ceutai befogadóközpont lakói sorra követnek el hasonló bűncselekményeket. Az elmúlt hónapokban több zaklatási ügy is nyilvánosságra került: szeptemberben egy algériai férfi egy tinédzsert támadott meg, előtte, augusztusban két marokkói kiskorú zaklatta a központ egyik dolgozóját, illetve megvert két biztonsági őrt, júliusban pedig egy guineai férfi próbált megerőszakolni egy nővért, aki épp orvosi kezelést végzett rajta. A befogadóállomáson az is problémát jelent, hogy jelenleg több mint ezren élnek ott – jóval többen, mint amennyire tervezték –, miközben nincs elég személyzet a felügyeletükre.

