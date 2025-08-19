Két hét múlva létrejöhet a Putyin–Zelenszkij-találkozó + videó

Megosztás itt:

Jó hangulatban jó megbeszéléseket tartottak. Így foglalta össze az amerikai elnök a washingtoni csúcstalálkozó egyeztetéseit. Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ezúttal, szemben a februári találkozóval, barátságos hangnemben tárgyaltak.

Az amerikai elnök a közösségi médiában ezt meg is erősítette azzal, hogy jó egyeztetéseket folytattak, és hogy tárgyaltak a biztonsági garanciákról is. Trump azt írta, az európai országok szavatolnák Ukrajna biztonságát, az Egyesült Államokkal összehangolva.

Donald Trump a tanácskozás közben felhívta az orosz államfőt, hogy egyeztessen vele a találkozóról Volodimir Zelenszkijjel. A két elnök tárgyalása után egy háromoldalú találkozón folytatnák a békefolyamat egyeztetését, amelyen már Vlagyimir Putyin is részt venne.

Az ukrán elnök megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit, és a csúcsértekezlet után azt írta, hogy valódi lépéseket sikerült tenni a békéért. Volodimir Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll a megbeszélésre Vlagyimir Putyinnal, amelyet Donald Trump készít elő.

A Putyin-Zelenszkij találkozó két héten belül létrejöhet. Sajtóhírek szerint a tárgyalás helyszíne akár Magyarország is lehet.

Fotó: Shutterstock