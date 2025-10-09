Két év háború után elhallgatnak a fegyverek: Trump békét hozott a Közel-Keletre

Megosztás itt:

Trump bejelentése: Történelmi megállapodás született, minden túsz hazatér

Donald Trump amerikai elnök jelentette be a hírt, amelyre a világ két éve várt: Egyiptomban, Sarm es-Sejkben Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról. Az elnök közleménye szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy "minden túszt nagyon hamar szabadon engednek", és az izraeli erők visszavonulnak egy előre egyeztetett vonalig.

A Fehér Ház később pontosította, hogy a túszokat – köztük sajnos az elhunytakat is – hétfőn adják át Izraelnek, azonban a Háárec című újság tárgyalási forrásai szerint az élő túszok akár már a hétvégén, szombaton vagy vasárnap hazatérhetnek. Az alku a 2023. október 7-i terrortámadás óta tartó háború lezárásának első, kritikus lépése.

A béketeremtő elnök: Hogyan hozta tető alá Trump az alkut?

A történelmi megállapodás Donald Trump amerikai elnök személyes közbenjárásának és globális vezető szerepének köszönhető. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy "megható és meleg hangulatú" telefonbeszélgetésben fejezte ki háláját az amerikai elnöknek az erőfeszítéseiért. A két vezető gratulált egymásnak a sikeres tárgyalásokhoz, Trump pedig méltatta Netanjahu "határozott vezetését".

Az együttműködés szorosságát jelzi, hogy az izraeli miniszterelnök meghívta Trumpot, hogy mondjon beszédet az izraeli parlamentben, a kneszetben. A Háárec értesülései szerint az elnök jeruzsálemi látogatására akár már vasárnap sor kerülhet, egy időben a túszok első csoportjának szabadon engedésével.

Új fejezet a Közel-Keleten: A béke kiterjesztése a következő cél

Benjamin Netanjahu csütörtökön hívja össze az izraeli kormányt, hogy hivatalosan is jóváhagyják a megállapodást. Az alku egyelőre nem tartalmazza a túszokért cserébe elengedendő palesztin foglyok végleges névsorát, erről a felek később egyeztetnek, Izrael azonban vétót emelt a két évvel ezelőtti terrortámadás kitervelőinek és elkövetőinek szabadon bocsátása ellen.

Az izraeli miniszterelnök köszönetet mondott a hősies izraeli katonáknak, akik bátorságukkal elhozták ezt a napot, és hozzátette: "Folytatjuk céljaink elérését és a béke kiterjesztését szomszédainkkal." A Hamász közleményében megerősítette, hogy a megállapodás a háború befejezését és az izraeli erők visszavonását is előírja, egyben felszólította a világot, hogy kényszerítsék rá Izraelt a teljes körű végrehajtásra.

Forrás: MTI

Fotó: Fehér Ház/CC BY 3.0 US