Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Kormányinfó 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Két év háború után elhallgatnak a fegyverek: Trump békét hozott a Közel-Keletre

2025. október 09., csütörtök 07:55 | MTI
béke tűzszünet Benjamin Netanjahu Hamász Izrael palesztin Donald Trump túszalku

Két évnyi háború után történelmi áttörés született a Közel-Keleten: Izrael és a Hamász Egyiptomban aláírta a tűzszüneti és túszalku-megállapodás első szakaszát. A hírt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, aki személyesen vezette a megállapodáshoz vezető erőfeszítéseket. A túszok napokon belül kiszabadulhatnak.

  • Két év háború után elhallgatnak a fegyverek: Trump békét hozott a Közel-Keletre

Trump bejelentése: Történelmi megállapodás született, minden túsz hazatér

 Donald Trump amerikai elnök jelentette be a hírt, amelyre a világ két éve várt: Egyiptomban, Sarm es-Sejkben Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról. Az elnök közleménye szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy "minden túszt nagyon hamar szabadon engednek", és az izraeli erők visszavonulnak egy előre egyeztetett vonalig.

A Fehér Ház később pontosította, hogy a túszokat – köztük sajnos az elhunytakat is – hétfőn adják át Izraelnek, azonban a Háárec című újság tárgyalási forrásai szerint az élő túszok akár már a hétvégén, szombaton vagy vasárnap hazatérhetnek. Az alku a 2023. október 7-i terrortámadás óta tartó háború lezárásának első, kritikus lépése.

 A béketeremtő elnök: Hogyan hozta tető alá Trump az alkut?

 A történelmi megállapodás Donald Trump amerikai elnök személyes közbenjárásának és globális vezető szerepének köszönhető. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy "megható és meleg hangulatú" telefonbeszélgetésben fejezte ki háláját az amerikai elnöknek az erőfeszítéseiért. A két vezető gratulált egymásnak a sikeres tárgyalásokhoz, Trump pedig méltatta Netanjahu "határozott vezetését".

Az együttműködés szorosságát jelzi, hogy az izraeli miniszterelnök meghívta Trumpot, hogy mondjon beszédet az izraeli parlamentben, a kneszetben. A Háárec értesülései szerint az elnök jeruzsálemi látogatására akár már vasárnap sor kerülhet, egy időben a túszok első csoportjának szabadon engedésével.

 Új fejezet a Közel-Keleten: A béke kiterjesztése a következő cél

 Benjamin Netanjahu csütörtökön hívja össze az izraeli kormányt, hogy hivatalosan is jóváhagyják a megállapodást. Az alku egyelőre nem tartalmazza a túszokért cserébe elengedendő palesztin foglyok végleges névsorát, erről a felek később egyeztetnek, Izrael azonban vétót emelt a két évvel ezelőtti terrortámadás kitervelőinek és elkövetőinek szabadon bocsátása ellen.

Az izraeli miniszterelnök köszönetet mondott a hősies izraeli katonáknak, akik bátorságukkal elhozták ezt a napot, és hozzátette: "Folytatjuk céljaink elérését és a béke kiterjesztését szomszédainkkal." A Hamász közleményében megerősítette, hogy a megállapodás a háború befejezését és az izraeli erők visszavonását is előírja, egyben felszólította a világot, hogy kényszerítsék rá Izraelt a teljes körű végrehajtásra.

Forrás: MTI

Fotó: Fehér Ház/CC BY 3.0 US

További híreink

Csütörtökön megőrül az időjárás – ezt mindenképp tudni kell!

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

Most jött: vezetés közben ájult el, súlyos balesetet szenvedett a rockikon

Kiderítettük, mi sújtotta a háttérben a Fradit, miért kellett a lecserélt kapust visszaküldeni

Harcsa Norbert kitálalt a Sztárboxról: Ezért vállalta el Ádám Security-t

Kiderült az igazság Milák Kristóf, Shane Tusup és Jackl Vivien rejtélyes ügyében

Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

Mi történt 1986-ban Mezey György csapatával?

Elemző: Magyar Péter politikai influenszer, nem politikus

További híreink

Elemző: Magyar Péter politikai influenszer, nem politikus

Brutális vízözönre készülnek Romániában

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
2
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
3
Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó
4
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
5
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
6
Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó
7
Emberfeletti teljesítmény – Hatalmasat küzdött és a Ferencvárosé lett az Európai Szuperkupa
8
Lecsapnak az Antifára: Washingtonban is a teljes tiltás a cél
9
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó
10
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!