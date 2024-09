Két donyecki település elfoglalásáról súlyos ukrán veszteségekről tett bejelentést Moszkva

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink A migráció korlátozására sürgetett lépéseket a német elnök Németországnak lépéseket kell tennie az illegális bevándorlás korlátozására - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier államfő vasárnap Solingenben azon a megemlékezésen, amelyen a nyugat-németországi városban augusztus 23-án elkövetett, feltehetően iszlamista indíttatású késes támadás áldozatainak emléke előtt tisztelegtek az ország politikai vezetői. Motoros szenvedett halálos balesetet A helyszínen életét vesztette az a motoros, aki frontálisan összeütközött egy személyautóval a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sima község közelében.