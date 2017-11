Két államban is győztek a demokraták

Demokrata párti győzelem született a kormányzóválasztáson New Jerseyben és Virginiában. Az előrejelzéseknek megfelelően újraválasztották New York demokrata párti polgármesterét is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Virginiában 53-45 arányban Ralph Northam eddigi kormányzóhelyettest választották meg a republikánus volt pártelnök és George W. Bush kormányának volt tanácsadója, Ed Gillespie ellenében.

New Jerseyben a 60 éves milliomos bankár és volt németországi nagykövet, Phil Murphy lesz a kormányzó, aki az eddigi republikánus kormányzóhelyettest győzte le.

Mindkét kormányzóválasztást óriási figyelem övezte, elemzők ugyanis az eredményt a Trump-kormány eddigi tevékenységének megítéléseként értékelik.