Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Csörte 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Készülve a Trump–Putyin találkozóra Zelenszkij az igazságos békéről beszélt

2025. augusztus 10., vasárnap 18:26 | MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap megköszönte európai szövetségeseinek támogatásukat az augusztus 15-ére kitűzött amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.

  • Készülve a Trump–Putyin találkozóra Zelenszkij az igazságos békéről beszélt

Zelenszkij hangoztatta, hogy a háborúnak igazságos módon kell véget vetni, s ezért hálás mindazoknak, akik Ukrajna oldalán állnak. Az ukrán vezető szerint hazája európai biztonsági érdekeket is véd.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en óva intett az agresszornak nyújtott "ajándékoktól". "Minden engedmény újabb agresszióhoz fog vezetni" - figyelmeztetett.

Friedrich Merz német kancellár az ukrán elnök részvételét követelte a háború rendezéséről tartandó tárgyalásokon. Merz az ARD német közszolgálati televízió Tagesthemen című műsorában arról beszélt, hogy még vasárnap egyeztetni fog a péntekre Alaszkában tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóról Donald Trump amerikai elnökkel.

"Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal erre a találkozóra" - mondta a német kancellár, hozzátéve, arra számítanak, hogy azon valamilyen formában Zelenszkij is részt fog venni. "Mindenesetre nem fogadhatjuk el, hogy az európaiak, illetve az ukránok feje felett beszéljen, sőt döntsön Oroszország és Amerika. Abból indulok ki, hogy az amerikai kormány ezt ugyanígy látja" - tette hozzá.

"Az európaiak nem akarnak és nem is lehetnek csak nézők, ha Európa jövőjének egy nagyon fontos stratégiai kérdéséről van szó"- hangoztatta a német kancellár.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Bild című német lapnak Kijevben adott interjújában kijelentette, hogy diplomáciai megoldást kell találni a konfliktus rendezésére. "Államunkban, országunkban mindenki belefáradt már ebbe a háborúba. Sajnos hatalmas árat kellett fizetnünk ezért a háborúért: hazafiaink, katonáink és polgáraink életét. Városok százait rombolták le. Ukrajna nagy részét elfoglalta Oroszország" - mutatott rá.

Oroszország területi igényeivel kapcsolatban az egykori bokszvilágbajnok úgy fogalmazott, hogy még "túl korai" lenne ilyen tárgyalásokat folytatni, de nem zárta ki egyértelműen területek feladását. Ezt a kérdést Zelenszkijnek kell feltenni - mondta. "Nehéz döntéseket kell hoznia" - tette hozzá, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek egy része soha nem lesz hajlandó az ország egy részét Oroszországnak átadni.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Miért nem fogadja be a MOHU gép a palackodat? Íme a leggyakoribb okok!

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Ettől a fűszernövénytől helyreáll a kerted talajminősége!

Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

A rajongók szúrták ki: alig lehet ráismerni Kulcsár Edina férjére, G.w.M-re

Idegen bolygót fedeztek fel a Föld közvetlen szomszédságában

Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya

Robbie Keane Cissé kezezéséről: Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

További híreink

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezúttal egy publicista alázta meg a kormánypárti szavazókat + videó

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
Magyar Péter több rendezvényén is agresszívan reagálnak a Tisza Párt szimpatizánsai + videó
9
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
10
A születésnapján zuhant le szédítő mélységből a veterán katona

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!