Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország

Az Állami Védelmi Szolgálat a közelmúltban hatástalanított egy kormányzati épületek (Parkov utca) és a Belweder-palota felett repülő drónt. Két belarusz állampolgárt őrizetbe vettek. A rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit – írta közösségi oldalán Donald Tusk.

Az incidens különösen érzékeny helyzetben történt: múlt héten ugyanis orosz drónok példátlan számban sértették meg Lengyelország légterét. Szeptember 10-én legalább 19 drón repült be az országba, amelyek közül többet a lengyel légvédelem lelőtt, írja a Politico.

Varsó ekkor a NATO 4. cikkelyére hivatkozva szövetségeseivel konzultációt kezdeményezett, mivel az ország területi integritását közvetlen fenyegetés érte.

A fenyegetésre válaszul szeptember 12-én Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely a szövetség keleti szárnyának védelmét hivatott erősíteni. „Bár ez volt a legnagyobb mértékű légtérsértés, amit tapasztaltunk, nem egy elszigetelt esetről van szó” – figyelmeztetett Rutte.

Hozzátette: Oroszország egyre vakmerőbben jár el a NATO keleti határán, amit a román, az észt, a lett és a litván légtér megsértése is jelez. A művelethez több szövetséges ország – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – ajánlott fel vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket.

Fotó: képernyőfotó