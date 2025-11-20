Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Készülés '56 évfordulójára: A kormány a hétvégi iskolákat és a magyar emlékezetet támogatja a nagyvilágban

2025. november 20., csütörtök 16:30 | MTI

A globalizált világban az egyik legnagyobb kihívás a nemzeti identitás megőrzése az anyaországtól távol. Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentése az Erősödő Diaszpóra Program elindításáról azt jelzi, hogy a magyar nemzetpolitika nem ismeri a földrajzi távolságot. Az 500 millió forintos keretösszeg célja, hogy a világban szétszórt magyar közösségek ne szigetelődjenek el, hanem a nemzet élő szövetei maradjanak.

  • Készülés '56 évfordulójára: A kormány a hétvégi iskolákat és a magyar emlékezetet támogatja a nagyvilágban

A nemzetpolitika egyik legfontosabb stratégiai feladata annak biztosítása, hogy a földrajzi távolság ne jelentsen kulturális szakadást. Ennek jegyében jelentette be Nacsa Lőrinc, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön az Erősödő Diaszpóra Program újbóli elindítását.

 Stratégiai befektetés a közösségekbe

 Az államtitkár videóüzenetében megfogalmazott alapelv – "Minden magyar számít, éljen bárhol a világon" – a gyakorlatban egy célzott támogatási rendszert jelent. A program célja azoknak a magyar szervezeteknek a segítése, amelyek az anyaországtól sokszáz vagy ezer kilométerre is a magyar nyelv és kultúra őrzői.

A pályázati keretösszeg 500 millió forint, amelyből az egyes szervezetek 500 ezer és 5 millió forint közötti támogatást nyerhetnek el. A források felhasználása a hétvégi iskolák működtetésére, programok szervezésére és eszközbeszerzésre irányul, ami a józan ész logikája szerint a közösségi infrastruktúra fenntartását szolgálja. A pályázati ablak november 20. és december 11. között tart nyitva.

 A '56-os identitás megerősítése

 A program idei kiírása egy fontos történelmi horizontot is figyelembe vesz. Mivel 2026-ban lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója, a pályázat kiemelt figyelmet fordít az ehhez kapcsolódó projektekre.

Ez a döntés stratégiai jelentőségű, hiszen a nyugati diaszpóra gerincét évtizedekig az '56-os menekültek és leszármazottaik alkották. A forradalom emlékezete nemcsak történelem, hanem a diaszpóra identitásának egyik legfontosabb kötőanyaga. A megemlékezések, rendezvények és képzőművészeti alkotások támogatása így a közösségi kohézió közvetlen erősítését szolgálja.

Nacsa Lőrinc zárásként hangsúlyozta: a program segítségével jövőre is több száz magyar közösséget érhetnek el Kanadától Új-Zélandig, bizonyítva, hogy a nemzeti összetartozás nem ismer határokat.

Forrás: MTI

További híreink

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó

Sztárgyereknek lenni: könnyebb vagy nehezebb élet?

McAllister üzenete sokkolhatta Ukrajna vezetését

Sydney van den Bosch végre megmutatta újszülött kislányát – Fotó

Ronnie O'Sullivant lenullázták, riválisa szánalmasnak nevezte a történteket

Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó

Kosznovszky Márk: Több játékra vágyom!

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

További híreink

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

Láncreakció – A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” + videó

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
2
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
3
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
4
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
5
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
6
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
7
A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó
8
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
9
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó
10
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

 A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!