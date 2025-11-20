Készülés '56 évfordulójára: A kormány a hétvégi iskolákat és a magyar emlékezetet támogatja a nagyvilágban

Megosztás itt:

A nemzetpolitika egyik legfontosabb stratégiai feladata annak biztosítása, hogy a földrajzi távolság ne jelentsen kulturális szakadást. Ennek jegyében jelentette be Nacsa Lőrinc, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön az Erősödő Diaszpóra Program újbóli elindítását.

Stratégiai befektetés a közösségekbe

Az államtitkár videóüzenetében megfogalmazott alapelv – "Minden magyar számít, éljen bárhol a világon" – a gyakorlatban egy célzott támogatási rendszert jelent. A program célja azoknak a magyar szervezeteknek a segítése, amelyek az anyaországtól sokszáz vagy ezer kilométerre is a magyar nyelv és kultúra őrzői.

A pályázati keretösszeg 500 millió forint, amelyből az egyes szervezetek 500 ezer és 5 millió forint közötti támogatást nyerhetnek el. A források felhasználása a hétvégi iskolák működtetésére, programok szervezésére és eszközbeszerzésre irányul, ami a józan ész logikája szerint a közösségi infrastruktúra fenntartását szolgálja. A pályázati ablak november 20. és december 11. között tart nyitva.

A '56-os identitás megerősítése

A program idei kiírása egy fontos történelmi horizontot is figyelembe vesz. Mivel 2026-ban lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója, a pályázat kiemelt figyelmet fordít az ehhez kapcsolódó projektekre.

Ez a döntés stratégiai jelentőségű, hiszen a nyugati diaszpóra gerincét évtizedekig az '56-os menekültek és leszármazottaik alkották. A forradalom emlékezete nemcsak történelem, hanem a diaszpóra identitásának egyik legfontosabb kötőanyaga. A megemlékezések, rendezvények és képzőművészeti alkotások támogatása így a közösségi kohézió közvetlen erősítését szolgálja.

Nacsa Lőrinc zárásként hangsúlyozta: a program segítségével jövőre is több száz magyar közösséget érhetnek el Kanadától Új-Zélandig, bizonyítva, hogy a nemzeti összetartozás nem ismer határokat.

Forrás: MTI