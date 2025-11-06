Készenlétben nevű programmal ösztönzik a lengyel lakosságot, hogy vegyenek részt védelmi és katonai tanfolyamokon

Megosztás itt:

"Meg kell tanulnunk (…) hogyan kell viselkednünk nehéz helyzetekben" - jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Azzal indokolta a kezdeményezést, hogy közel négy éve tart az ukrajnai háború, és "a legveszélyesebb időszakot éljük a második világháború befejezése óta".

A Készenlétben nevű program próbáját november 22-én indítják el - közölte Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: a képzésben iskolás gyerekek és idősebb állampolgárok is részt vehetnek, az intézmények és cégek pedig csoportos formában is jelentkezhetnek a tanfolyamokra.

Cezary Tomczyk miniszterhelyettes kifejtette: már novemberben és decemberben mintegy 100 ezer ember vehet részt a kurzusokon, jövőre pedig mintegy 400 ezer állampolgárt képeznének a tervek szerint.

A program több modulból áll. Részint azoknak a civileknek szánják, akiknek eddig nem volt katonai tapasztalatuk, másrészt a tartalékosoknak. A civilek a hétvégeken tartandó, 8-8 órás tanfolyamokon megtanulhatják, hogyan kell reagálni az esetleges krízishelyzetekre: elsajátíthatják az elsősegélynyújtási ismereteket, az alapvető biztonsági és túlélési képességeket, és megismerkedhetnek a kibervédelmi szabályokkal is.

A 18 és 60 év közötti tartalékosok önkéntes katonai kiképzésben részesülhetnek, amely után továbbra sem kötelezik őket hivatásos katonai szolgálatra. Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a fegyveres erők szempontjából a tartalékosoknak szánt tanfolyamok lehetőséget adnak "bizonyos potenciál kiépítésére", "rendelkezésre állásuk növelésére, valamint készenlétük biztosítására is".

