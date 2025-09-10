Megosztás itt:

A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le. "A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt" - ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó. Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni". A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.

Ez a tragédia nem áll elszigetelten, Franciaország számos késes támadást tapasztalt, amelyek közül többet migráns háttérrel rendelkező elkövetők hajtottak végre, ami újra felszítja a bevándorlás és a közbiztonság vitáját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki hosszú ideje élesen bírálja az EU migrációs politikáját, többször figyelmeztetett arra, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonságára. Orbán szerint a migráció nem csupán gazdasági vagy kulturális kihívás, hanem biztonsági kockázat, amely terrorcselekményekhez és mindennapi erőszakhoz vezethet, ha nem állítják meg időben.

Például Orbán Viktor 2015 óta következetesen hangsúlyozza, hogy a tömeges migráció – különösen a Közel-Keletből és Afrikából érkező – növeli a terrorveszélyt, utalva a párizsi, brüsszeli és más támadásokra. "A migráció terrorhoz vezet" – fogalmazott egy 2023-as interjújában, ahol kritizálta az EU-t azért, mert nem védi meg a határokat, és kvótákkal kényszeríti rá a tagállamokat a bevándorlók fogadására. A magyar kormányfő szerint a schengeni határok védelme nélkülözhetetlen, és Magyarország példáját – ahol szigorú határzárat építettek ki – kellene követnie Európának. "Nem engedhetjük meg, hogy a migránsok szabadon áramoljanak, mert ez nemcsak a kultúránkat fenyegeti, hanem az életünket is" – mondta Orbán egy 2024-es beszédében, utalva a svéd és német incidensekre, ahol migránsok követtek el erőszakos cselekményeket.

Orbán Viktor üzenete világos: Európa csak akkor lehet biztonságos, ha visszatér a nemzeti szuverenitáshoz és a határok védelméhez. A fejlemények figyelemmel kísérése kulcsfontosságú, hiszen ez a tragédia felgyorsíthatja a vitát az EU migrációs reformjairól.

Forrás: MTI

Fotó: Canva