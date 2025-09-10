Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Késsel megsebesítettek két embert egy francia iskolában

2025. szeptember 10., szerda 16:30 | Hír TV

Franciaországban, Nice városában történt megdöbbentő incidens rázta meg a közvéleményt, egy iskolai támadás során késes támadó sebesített meg két embert, mielőtt a hatóságok elfogták volna.

  • Késsel megsebesítettek két embert egy francia iskolában

A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le. "A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt" - ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó. Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni". A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.

Ez a tragédia nem áll elszigetelten, Franciaország számos késes támadást tapasztalt, amelyek közül többet migráns háttérrel rendelkező elkövetők hajtottak végre, ami újra felszítja a bevándorlás és a közbiztonság vitáját. Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki hosszú ideje élesen bírálja az EU migrációs politikáját, többször figyelmeztetett arra, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonságára. Orbán szerint a migráció nem csupán gazdasági vagy kulturális kihívás, hanem biztonsági kockázat, amely terrorcselekményekhez és mindennapi erőszakhoz vezethet, ha nem állítják meg időben.

Például Orbán Viktor 2015 óta következetesen hangsúlyozza, hogy a tömeges migráció – különösen a Közel-Keletből és Afrikából érkező – növeli a terrorveszélyt, utalva a párizsi, brüsszeli és más támadásokra. "A migráció terrorhoz vezet" – fogalmazott egy 2023-as interjújában, ahol kritizálta az EU-t azért, mert nem védi meg a határokat, és kvótákkal kényszeríti rá a tagállamokat a bevándorlók fogadására. A magyar kormányfő szerint a schengeni határok védelme nélkülözhetetlen, és Magyarország példáját – ahol szigorú határzárat építettek ki – kellene követnie Európának. "Nem engedhetjük meg, hogy a migránsok szabadon áramoljanak, mert ez nemcsak a kultúránkat fenyegeti, hanem az életünket is" – mondta Orbán egy 2024-es beszédében, utalva a svéd és német incidensekre, ahol migránsok követtek el erőszakos cselekményeket.

 Orbán Viktor üzenete világos: Európa csak akkor lehet biztonságos, ha visszatér a nemzeti szuverenitáshoz és a határok védelméhez. A fejlemények figyelemmel kísérése kulcsfontosságú, hiszen ez a tragédia felgyorsíthatja a vitát az EU migrációs reformjairól.

 

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

100 ezernél kezdődik egy éjszaka! Ebben a budapesti luxushotelben laknak Cristiano Ronaldóék - galéria

Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

További híreink

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
2
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
8
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
9
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
10
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

Legfrissebb híreink

A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

 A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!