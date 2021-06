Késelés Németországban, hárman meghalt

A járvány utáni életünkről és a migráció kérdéséről szól a most induló nemzeti konzultáció - mondta Kovács Zoltán államtitkár. A nemzeti konzultációban mindenki állást foglalhat a következő évek egyik legnagyobb kihívásáról, a migrációról is - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Puccskísérletnek nevezte a 2006-os eseményeket Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke Dunaújvárosban azt állította, az egész mögött a jelenlegi kormány állt. A Demokratikus Koalíció első emberének beszédére a megjelent tüntetők bekiabálással reagáltak. Az MSZP elnöksége elkövette azt a hibát, hogy feltételezésekre alapozva rossz döntéseket hozott - mondta az Informátornak Szakács László miután az egykori szocialista politikus a Demokratikus koalícióban folytatja pályafutását. Sokat romlott az utasok biztonságérzete a budapesti tömegközlekedési eszközökön az elmúlt másfél évben - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a forgalmasabb, belvárosi vonalakon, már szinte minden napszakban jelen vannak a droghasználók és a garázdálkodók, az esti órákban pedig a hajléktalanok. Újpest feléli a családi ezüstöt – így reagált a kormánypárt 4. kerületi frakcióvezetője arra, hogy Déri Tibor momentumos polgármester több mint tízezer négyzetméternyi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére írt ki pályázatot. 2021. július 1-től hároméves bérmegállapodás keretében összesen 15 százalékkal emelkedik egyes állami tulajdonú vállalatoknál dolgozók bére. A két új atomerőművi blokk 2029-ben és 2030-ban kezdheti meg kereskedelmi üzemét Pakson - mondta Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Egyre inkább az tapasztalható, hogy a vízzel, klímával és a közegészséggel összefüggő válságok dominószerűen követik egymást - mondta Áder János köztársasági elnök . A pálosok életerejének titka a hit valóságteremtő erejében gyökerezik - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a petőfiszállási felújított kápolna és a megépült ásványvíz-palackozó üzem átadásán. Magyarország a kontinens legnagyobb szarvasgomba-exportőrei közé tartozik a folyamatos keresletnek köszönhetően - közölte Nagy István agrárminiszter. Bizakodásra adnak okot a termékbecslési adatok, az agrárkamara idei előrejelzése az átlagoshoz közeli mennyiségeket jelez - mondta az agrárminiszter. A nyári időjárás és a közel-keleti, afrikai politikai helyzet is hozzájárul ahhoz, hogy hétről hétre újra nő az Európai Unió felé tartó illegális bevándorlók száma - írja a Magyar Nemzet. Az utóbbi évek átlagához képest a nemzetközi elemzések szerint idén őszre kimagaslóan nagy tömeg indulhat Európa nyugati része felé - írja a lap. Annak az ideológiai nyomásnak, mely a nyugat felől érkezik, most két állam áll útjába: Magyarország és Lengyelország - mondta Kovács Ákos dalszerző-énekes Credo című műsorunkban. Megkéselt több embert egy 24 éves szomáliai származású férfi a németországi Würzburgban, a feltételezett elkövetőt elfogták - hárman vesztették életüket és többen megsebesültek. A magyarok barátként és keresztény testvérként tekintenek a szlovénekre, és örülnek annak, hogy szomszédok lehetnek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanában. A magyar vállalatok kenyai gazdasági szerepvállalásnak erősítéséről tárgyalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a kelet-afrikai országban. Már több mint 180,3 millióan fertőződtek meg koronavírusban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A ritka szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását. Kéthetes teljes zárlat alá helyezték Sydney városát az ausztrál hatóságok a koronavírus fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt. Az orosz hadsereg katonai gyakorlatozásba kezdett a Földközi-tengeren, a térségben tartózkodik egy brit vadászrepülőgép-anyahajó is. Afganisztán támogatásának folytatását ígérte Joe Biden amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban, ahol Asraf Gáni afgán elnökkel és Abdulla Abdullával, a nemzeti megbékélési tanács vezetőjével találkozott. Rálőttek a kolumbiai elnököt és több minisztert szállító helikopterre. Az incidensben nem sérült meg senki, a járművön hat lövedék nyomát fedezték fel. 12 német, egy belga és két ismeretlen állampolgárságú katona sebesült meg Maliban egy robbantásos merényletben. Huszonkét és fél évi börtönre ítélte az illetékes amerikai bíróság a tavaly májusban brutális fellépésével az afroamerikai George Floyd halálát okozó volt minneapolisi rendőrt, Derek Chauvint. Komoly károkat okozott a vihar az ország déli részén és a Balaton környékén, a legtöbb bejelentés Ságvárról és környékéről érkezett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Halálos baleset történt Budapesten, a XI. kerületben, a Hegyalja úton - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kerékpáros felvonulás miatt közlekedési változások lesznek ma délután a fővárosban - tájékoztatott a BKK. Ma tartják a Múzeumok éjszakáját. Országszerte több mint háromszáz intézményben mintegy kétezer programmal várják az érdeklődőket. A magyar férfi vízilabda-válogatott győzelemmel kezdte meg közvetlen felkészülését a tokiói olimpiára, 12:10-re legyőzte a horvát csapatot. Az világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott barátságos mérkőzésen 1:0-ra legyőzte a francia csapatot St. Pöltenben. Mészáros Eszter és Péni István megnyerte a légpuskások vegyes csapatversenyét az Eszéken zajló sportlövő világkupaversenyen. Olaszországban emléktáblát avattak a liguriai Reccóban Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó tiszteletére. Az Ecseki Nándor, Szudi Ádám duó bejutott az elődöntőbe férfi párosban a varsói egyéni asztalitenisz Európa-bajnokságon, így már biztosan érmet szerez. Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Stájer Nagydíj harmadik szabadedzésén.