Kereskedelmi háborút hozhat Trump döntése

Kereskedelmi háború indulhat Európa és az Egyesült Államok között az amerikai védővámok életbe lépése után. Donald Trump az acél- és az alumínumimportot sarcolja meg május 1-jével. Az amerikai védővámokat közvetve a magyar gazdaság is megérzi, mivel a német autógyárak adják a magyar GDP jelentős részét.

Donald Trump már a kampánya alatt is protekcionista húrokat pengetett. Győzelmét is többek közt annak köszönhette, hogy az egykori amerikai ipari fellegvárakban a gyárak felvirágoztatásáról beszélt, és többször is kikelt a kínai és a német kereskedelmi politikai ellen.

Trump saját pártjával is szembe ment és meg van győződve arról, hogy így építheti újra az amerikai acél- és alumíniumipart. A kínai importra már márciusban bevezették a védővámokat, Kanada és Mexikó egyelőre megúszta, az Európai Uniónak pedig május 1-ig adtak haladékot, hogy válaszlépéseket dolgozzon ki.

A határidő előtt a múlt héten Washingtonba látogatott Angela Merkel német kancellár és Emannuel Macron francia elnök is. A kétoldalú találkozókon szóba került az acél és alumínium termékekre kivetetett amerikai védővámok ügye is, de a május 1-i határidő előtt konkrét megállapodás nem született.

A német gazdasági miniszter mindenesetre bízik abban, hogy Európa és Amerikai között nem alakul ki kereskedelmi háború. Peter Altmaier azt mondta: Továbbra is a konszenzusos megoldás híve és véletlenül sem szeretné, hogy elhamarkodott döntések szülessenek, amelyek beláthatatlan következményei lehetnek.

Elemzők mindenesetre arra számítanak, hogy a tőzsdék beárazzák a határidőt. A frankfurti tőzsde kifejezetten érzékenyen reagálhat a védővámokra, miután a német kormány épp a múlt héten csökkentette 1 tized százalékponttal az idei gazdasági növekedés előrejelzést, jövőre pedig további lassulást várnak, ami a magyar kilátásokat is jelentősen befolyásolhatja.