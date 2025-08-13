Képmutató kiállás Ukrajnáért - Háborúpárti Európa

Megosztás itt:

Összeült a háborúpárti Európa a Trump–Putyin-találkozó előtt. Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij a finn, a francia, a brit, az olasz és a lengyel vezetőkkel egyeztetett, majd Donald Trump is csatlakozott a videóhíváshoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta. - írta meg a MAGYAR NEMZET.

Az Európai Unió vezetői Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója előtt ismét egyértelművé tették: Ukrajna mögé állnak – számolt be a Sky News.

Ukrajna támogatása a legfontosabb

Magyar Péter főnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna mellé állt. Ma Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette az Ukrajnával kapcsolatos közös álláspontját. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk. Senki sem akarja jobban a békét, mint mi, egy igazságos és tartós békét – emelte ki Ursula von der Leyen.

A kihagyottak koalíciója szerint a Trump–Putyin-találkozó nem garantál semmit

Keir Starmer arról beszélt, hogy a háborúpárti európai országok készek segíteni a rendfenntartásban, ha Oroszország és Ukrajna békeszerződést köt. Az ülés megnyitásakor elmondta, hogy a tűzszünet megállapodása után egy katonai terv áll készen a végrehajtásra. Hozzátette, hogy a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó rendkívül fontos.

Több mint három éve folyik ez a konfliktus, és még mindig nem vagyunk közel egy valóban életképes megoldáshoz, egy életképes módszerhez a tűzszünet elérése érdekében – de most, az elnök munkájának köszönhetően, megvan erre az esélyünk.

Starmer szerint a pénteki alaszkai találkozó nem garantál semmit, de a „szövetségesek” készen állnak arra, hogy a megfelelő pillanatban rendfenntartó erőket küldjenek a térségbe, vagy szükség esetén szankciókat vezessenek be. Friedrich Merz szintén a szankciókról beszélt. Úgy fogalmazott: ha a pénteki alaszkai tárgyalások során „nincs előrelépés az orosz oldalon”, akkor „az Egyesült Államoknak és az európaiaknak növelniük kell a nyomást”. Ugyanakkor azt hangsúlyozta:

A barátainkkal és partnereinkkel folytatott beszélgetéseink kiválóak voltak. Valódi remény van a békére Ukrajnában. Azt akarjuk, hogy Trump elnök sikerrel járjon Alaszkában – és mi, európaiak mindent megteszünk, hogy ezeket a tárgyalásokat a helyes útra tereljük.

A háborúpárti Európa öt alapelvet fogalmazott meg az amerikai elnök számára a tárgyalások előtt.

Ukrajnának részt kell vennie minden jövőbeli találkozón Putyinnal;

A tárgyalások megkezdése előtt első lépésként tűzszünetet kell kötni;

Az oroszok által megszállt területek elismerése nem tárgyalható;

Az ukrán erőknek európai támogatással szabadon kell védeniük országuk szuverenitását;

A szélesebb körű tárgyalásoknak részét kell képezniük egy „transzatlanti stratégiának, amely Ukrajna támogatásán és Oroszországra gyakorolt nyomáson alapul”.

Zelenszkij a béke akadálya

Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy a mai tárgyalások után megváltozott-e álláspontja a kelet-donbaszi régió feladásáról. Az ukrán elnök erre azt mondta, hogy „álláspontja nem változott, mert az az ukrán alkotmányon alapul, és az ukrán alkotmány nem változott”. Hozzátette:

Bármely, országunk területi integritását érintő kérdés megvitatása nem lehetséges a népünk, a népünk akaratának és az ukrán alkotmánynak a figyelmen kívül hagyásával.

