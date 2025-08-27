Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Megosztás itt:

Orbán Viktor figyelmeztetése beigazolódott: a szankciók csak drágítják az energiát, miközben Brüsszel és Kijev képmutató módon kiskapukkal biztosítja saját ellátását, Magyarországtól pedig lemondást követel.

Ukrajna és Brüsszel nem mond le az orosz olajról. - írja Orbán Balázs a Facebookon közzétett megosztásában. Miközben az Európai Unió és Ukrajna folyamatosan nyomást gyakorol Magyarországra, hogy mondjon le az orosz olajról, ők maguk továbbra is bőségesen vásárolják – Indián keresztül.

2025 júliusában az Ukrajnába érkező dízel 15,5%-a indiai eredetű volt, ami napi kb. 2700 tonna üzemanyagot jelentett. Csakhogy India olajimportjának 35–40%-a orosz eredetű, vagyis az Ukrajnába érkező indiai dízel jelentős része tulajdonképpen orosz nyersolajból készül.

Nem csak Ukrajnába, hanem az Európai Unióba érkező indiai üzemanyag-szállítmányok több mint egyharmadának alapját is orosz kőolaj adja. Ez világosan mutatja: a szankciós politika nem állította meg az orosz energiahordozók piacát – csak megdrágította az európai fogyasztók számára a hozzáférést.

A valóság tehát az, hogy miközben Brüsszel és Kijev elvárja, hogy Magyarország drágábban, nehezebben és kockázatosabban szerezze be az energiát, sőt, az ukránok katonai támadásokkal és fenyegetésekkel próbálnak minket belekényszeríteni a leválásba, ők ugyanabból az orosz forrásból biztosítják saját ellátásukat – csak kerülőutakon és kiskapukon keresztül. - fejezte be a politikus.

Forrás: Orbán Balázs/ Facebook