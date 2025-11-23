Kényszerpályán Kijev: Megkezdődtek a sorsdöntő tárgyalások

Megosztás itt:

Genfben vasárnap megkezdődtek azok a tárgyalások, amelyek alapjaiban határozhatják meg Ukrajna jövőjét és az európai biztonsági architektúrát. Az Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök vezette ukrán delegáció nyugati szövetségeseivel (brit, francia, német tanácsadók) ült asztalhoz, hogy megvitassák – és lehetőség szerint módosítsák – az Egyesült Államok által javasolt béketervet.

A "konstruktív hangulat" és a rideg valóság

Bár Jermak a közösségi médiában "nagyon konstruktív hangulatról" számolt be, a diplomáciai háttér ennél feszültebb képet mutat. A szövetségesek célja egyértelműen az, hogy finomítsanak azon a tervezeten, amelyet sokan Moszkva számára kedvezőnek tartanak.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a tárgyalásokhoz hamarosan csatlakozik az amerikai "nehéztüzérség" is: Marco Rubio külügyminiszter, Dan Driscoll (Pentagon) és Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja.

Zelenszkij dilemmája: Szuverenitás vagy túlélés?

Az elemzések szerint Volodimir Zelenszkij élete legnehezebb döntése előtt áll. Az amerikai terv ugyanis olyan elemeket tartalmaz – például jelentős területek feladását és a hadsereg korlátozását –, amelyeket az ukrán elnök korábban "több tucatszor kategorikusan elutasított".

Most azonban a realitás kényszerítő erejével szembesül:

Vagy kiáll a teljes szuverenitás mellett, és kockáztatja az Egyesült Államok támogatásának elvesztését. Vagy elfogadja a fájdalmas kompromisszumokat a béke és a rendszer fenntartása érdekében.

Európai aggodalmak

A francia védelmi minisztérium részéről Alice Rufo már jelezte az európai aggodalmakat. Kiemelte, hogy a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások "a szuverenitás korlátozását" jelentik. Az európai fél attól tart, hogy egy legyengített Ukrajna sebezhető marad a jövőbeni támadásokkal szemben, ami aláásná az egész kontinens biztonságát.

Donald Trump szombati nyilatkozata – miszerint ez "nem a végső ajánlat", de a háborúnak "így vagy úgy, de véget kell vetni" – egyszerre jelent nyomást és némi reményt a tárgyalófeleknek. Genfben most a békefeltételek finomhangolása zajlik, de az irányt Washington szabja meg.

