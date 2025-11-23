Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Hírek 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kényszerpályán Kijev: Megkezdődtek a sorsdöntő tárgyalások

2025. november 23., vasárnap 18:30 | Hír TV
Ukrajna Genf Donald Trump Andrij Jermak Béketerv

Sorsdöntő diplomáciai nagyüzem kezdődött Genfben, ahol Ukrajna és nyugati szövetségesei az amerikai béketerv részleteiről egyeztetnek. A tét hatalmas: Volodimir Zelenszkij elnöknek választania kell a teljes szuverenitás illúziója és az Egyesült Államok létfontosságú támogatása között. A hírek szerint a terv olyan elemeket tartalmaz, amelyeket Kijev eddig kategorikusan elutasított.

  • Kényszerpályán Kijev: Megkezdődtek a sorsdöntő tárgyalások

Genfben vasárnap megkezdődtek azok a tárgyalások, amelyek alapjaiban határozhatják meg Ukrajna jövőjét és az európai biztonsági architektúrát. Az Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök vezette ukrán delegáció nyugati szövetségeseivel (brit, francia, német tanácsadók) ült asztalhoz, hogy megvitassák – és lehetőség szerint módosítsák – az Egyesült Államok által javasolt béketervet.

 A "konstruktív hangulat" és a rideg valóság

 Bár Jermak a közösségi médiában "nagyon konstruktív hangulatról" számolt be, a diplomáciai háttér ennél feszültebb képet mutat. A szövetségesek célja egyértelműen az, hogy finomítsanak azon a tervezeten, amelyet sokan Moszkva számára kedvezőnek tartanak.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a tárgyalásokhoz hamarosan csatlakozik az amerikai "nehéztüzérség" is: Marco Rubio külügyminiszter, Dan Driscoll (Pentagon) és Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja.

 Zelenszkij dilemmája: Szuverenitás vagy túlélés?

 Az elemzések szerint Volodimir Zelenszkij élete legnehezebb döntése előtt áll. Az amerikai terv ugyanis olyan elemeket tartalmaz – például jelentős területek feladását és a hadsereg korlátozását –, amelyeket az ukrán elnök korábban "több tucatszor kategorikusan elutasított".

Most azonban a realitás kényszerítő erejével szembesül:

Vagy kiáll a teljes szuverenitás mellett, és kockáztatja az Egyesült Államok támogatásának elvesztését. Vagy elfogadja a fájdalmas kompromisszumokat a béke és a rendszer fenntartása érdekében.

 Európai aggodalmak

 A francia védelmi minisztérium részéről Alice Rufo már jelezte az európai aggodalmakat. Kiemelte, hogy a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások "a szuverenitás korlátozását" jelentik. Az európai fél attól tart, hogy egy legyengített Ukrajna sebezhető marad a jövőbeni támadásokkal szemben, ami aláásná az egész kontinens biztonságát.

Donald Trump szombati nyilatkozata – miszerint ez "nem a végső ajánlat", de a háborúnak "így vagy úgy, de véget kell vetni" – egyszerre jelent nyomást és némi reményt a tárgyalófeleknek. Genfben most a békefeltételek finomhangolása zajlik, de az irányt Washington szabja meg.

Forrás: MTI

További híreink

Kapu Tibor megszólal az elhízás-járványról – a tudósok is felkapták a fejüket

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Katalin hercegné megtörte a csendet: elmondta, mitől lett szőke a haja

Magyar Péter lelepleződött, lábbal tiporja a jogállamiságot

"Muszáj, hogy itt legyek" – Az utolsó pillanatban jött meg! Curtis elárulta, miért nem szállt ki a Megasztárból

„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Weber kiadta a jelszót: Európai NATO kell és a háború folytatása – Ez a Tisza Párt brüsszeli kottája

Gyász: elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

További híreink

Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó
2
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
3
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
4
Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták
5
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
6
Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik
7
Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot
8
Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát
9
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen
10
Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!