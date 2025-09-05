Keresés

Kémkedés gyanújával tartóztattak le egy lengyel állampolgárt Fehéroroszországban

2025. szeptember 05., péntek 11:33 | MTI

Kémkedés gyanújával tartóztatott le a fehérorosz hírszerzés egy lengyel állampolgárt, akinél egy közelgő fehérorosz-orosz hadgyakorlat dokumentumait találták meg - közölte a fehérorosz állami média.

A Belarus-1 állami televízió a Belta hírügynökségre hivatkozva számolt be róla csütörtökön, hogy a lengyel férfit a Minszktől keletre fekvő Ljepjelben vették őrizetbe a titkosszolgálat ügynökei egy fehérorosz személlyel együtt.

A Belta közlése szerint a lengyel gyanúsítottnál a szeptemberre tervezett fehérorosz-orosz Zapad 25 hadgyakorlattal kapcsolatos dokumentumok egy példányát találták meg. Ezen kívül belarusz és külföldi készpénz, valamint egy más személy nevén regisztrált mobiltelefonos SIM-kártya is volt nála.

"Tagadhatatlan bizonyítékok vannak a lengyel állampolgár kémtevékenységére" - írta a Belta. "Néhány perccel letartóztatása előtt vett át egy titkos katonai dokumentumot. Az egészről felvétel készült" - fűzte hozzá a hírügynökség, amely arról is beszámolt, hogy a férfi egy fehérorosz nemzetiségű személyt is megpróbált beszervezni pénzzel és apróbb ajándékokkal.

A Moszkvával szövetséges Fehéroroszország és szomszédos NATO-tag, Lengyelország között jó ideje feszült a viszony. Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket is telepített Fehéroroszországba.

A Zapad hadgyakorlatot, amelyet kétévente rendeznek meg vagy Oroszországban vagy Fehéroroszországban, a nyugati országok is figyelemmel kísérik.

MTI

