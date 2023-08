Kémiai kasztrálást vethetnek be a pedofilok ellen Olaszországban

Megosztás itt:

A múlt héten Palermóban erőszakolt meg egy hattagú, 18-22 évesekből álló falka egy 19 éves lányt, júliusban pedig egy Nápoly közeli településen követtek el nemi erőszakot két 13 éves kislány ellen szintén csoportosan. Az olasz jobboldali pártok már 2008-ban és 2018-ban is kérték a kémiai kasztráció bevezetését, amit eddig nem tudtak elfogadtatni a parlamenttel.

„Egy erőszaktevő vagy egy pedofil, akár olasz, vagy külföldi - a végsőkig meg kell fizessen azért, amit tett. Ezek az emberek azon túl, hogy bűnözők, sokszor betegek is, ezért olyan helyzetbe kell hozni őket, hogy ne tudják megismételni a bűntettet. A kémia kasztrációval már több országban kísérleteznek, és most itt az ideje, hogy Olaszország is bevezesse elrettentő példaként” - mondta az olasz miniszterelnök-helyettes.

A Liga ezért törvényjavaslatot nyújtott be a pedofilok és erőszaktevők ellen, ahol visszaesés esetén vagy az elítélt beleegyezésével nem csupán a bíró által kiszabott büntetést, hanem a kémia ivartalanítást is elvégeznék. A Hír TV által megkérdezett olasz férfiak szerint a drasztikus büntetés helyénvaló lenne.

Az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Izraelben, Oroszországban, Lengyelországban, Új-Zélandon és Portugáliában jelenleg orvosi kezelésként és a rehabilitáció keretében, illetve a börtönbüntetés részleges alternatívájaként alkalmazzák a kémiai kasztrálást.

Oroszországban és Lengyelországban az alany beleegyezése nélkül is elvégezhető, ha az alany bűnös gyermekbántalmazásban. Svédországban, Finnországban, Németországban, Dániában, Norvégiában, Belgiumban és Franciaországban rendkívül korlátozottan és az elkövető beleegyezéséhez kötötten lehet csak végrehajtani a kémiai kasztrációt.

