Keményen nekiment Ursula von der Leyennek az Osztrák Szabadságpárt elnöke

Dass Ursula von der Leyen jetzt dazu aufruft, die ungarische EU-Ratspräsidentschaft zu boykottieren, ist Kindergarten-Niveau. Was Frau von der Leyen stattdessen tun sollte: Einen Sondergipfel einberufen, um ehrlich darüber zu diskutieren, wie viel die EU-Staaten in den nächsten…

Azonban Paul Ronzheimer, a BILD főszerkesztő-helyettese is bírálta az X-en az Európai Bizottság elnökét: „Az, hogy Ursula von der Leyen most a magyar EU-elnökség bojkottjára szólít fel, óvodai szint.”

