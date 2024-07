Kemény üzenet Tusványosról, az ukránoknak

Semjén Zsolt kemény üzenete amiatt is érdekes, mert a napokban az ukránok bejelentették, részben blokkolják a Magyarországra érkező olajszállítmányokat. A miniszterelnök helyettese kijelentette: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna garanciális elemekkel biztosítsa a magyar kisebbség jogait, amire három módszert is kínált: az Európai Unió nyelveinek az elismerése Ukrajnában, a magyarság őshonos kisebbségként történő elismerése a krími tatárokhoz hasonlóan vagy – ami Semjén Zsolt szerint a legegyszerűbb lenne – azoknak a szerzett jogoknak a visszaállítása, amelyeket korábban élvezett a kárpátaljai magyarság.

Your browser does not support the video tag.