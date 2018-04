1 MRD FT TÁMOGATÁST KAPOTT ÁCS POLGÁRMESTERE, HOGY MEGTORPEDÓZZA A FIDESZ KÉRÉSÉRE A ROMA POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGÉNEK LÉTREJÖTTÉT. LAKATOS BÉLA, AKI ALAPÍTÓJA VOLT A SZERVEZETNEK, A HÍR TV EGYENESEN CÍMÛ MÛSORÁBAN ISMERTE BE. TÁMOGATJA A CIVILEK MÁJUS 8-I KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSÉT A JOBBIK. GYÖNGYÖSI MÁRTON, JOBBIK: A CIVILEK RAGASZKODNAK A DEMOKRATIKUS ÉRTÉKRENDEKHEZ, EZÉRT ELLENSÉGEI A KORMÁNYNAK. LEMONDOTT A FIDESZES TÖBBSÉGÛ KÉPVISELÕ-TESTÜLET PÁSZTÓN, EZÉRT ÚJ VÁLASZTÁST KELL KIÍRNI. GARÁZDASÁG ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS GYANÚJA MIATT NYOMOZÁST INDÍTOTT A RENDÕRSÉG A LIGETVÉDÕKET VERÕ BIZTONSÁGIAK ELLEN. TÜNTETÉS LESZ PÉNTEKEN, A VÁROSLIGETBEN A LIGETVÉDÕK ELLENI ERÕSZAK ELLEN. GYURCSÁNY FERENC PÁRTELNÖK LESZ A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE. NETTÓ 160 EZER FORINTTAL, BRUTTÓ 1 MILLIÓRA EMELKEDHET AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK ALAPBÉRE BLIKK. ÁSZ: SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOK VOLTAK A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR MÛKÖDÉSÉBEN 2013 ÉS 2015 KÖZÖTT. AZ MKB VEZÉRIGAZGATÓJA BEKERÜLT MÉSZÁROS LÕRINC CÉGÉNEK VEZETÉSÉBE. CSÁNYI SÁNDOR: AZ OTP 5-6 BANKOT IS VÁSÁROLHAT A KÖVETKEZÕ ÉVEKBEN. KILÉPETT A MAZSIHISZBÕL A MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG. ISMÉT A MAGYAR KORRUPCIÓ ÉS SZÓLÁSSZABADSÁG VOLT A TÉMA AZ EP-BEN. SARGENTINI-JELENTÉS: MAGYARORSZÁGON FENNÁLL AZ UNIÓS ÉRTÉKEK SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉNEK KOCKÁZATA. SZIJJÁRTÓ: A LIBE-JELENTÉS TELE VAN ALJAS VÁDAKKAL. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EGYES KÉPVISELÕIT IS KIAKASZTOTTA A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER STÍLUSA. EURÓPAI NÉPPÁRT KÉPVISELÕJE: AUTORITER PERFORMANSZ SZIJJÁRTÓ PÉTER FELLÉPÉSE ÉS VISELKEDÉSE. MEGVÉTÓZTA MAGYARORSZÁG AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ VISSZASZORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EU ÉS AFRIKA KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS TERVEZETET. A TERVEZET CSUPÁN A 2015-ÖS, HASONLÓ MEGÁLLAPODÁS FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLT VOLNA, AMELYET KORÁBBAN MAGYARORSZÁG IS TÁMOGATOTT. AZ AMNESTY INTERNATIONAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ELÕTT TÜNTETETT A MAGYARORSZÁGI CIVIL SZERVEZETEKÉRT. KIM DZSONG UN ÁTLÉPTE A KÉT KOREÁT ELVÁLASZTÓ DEMARKÁCIÓS VONALAT, ÉS MEGKEZDTE A TÁRGYALÁSOKAT A DÉL-KOREAI ELNÖKKEL. AZ ANTISZEMITIZMUS ELLEN TÜNTETTEK TÖBB NÉMET NAGYVÁROSBAN. DONALD TRUMP JÚLIUS 13-ÁN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBA LÁTOGAT. AZ AMERIKAI SZENÁTUS IS MEGSZAVAZTA MIKE POMPEO JELÖLÉSÉT A KÜLÜGYMINISZTERI POSZTRA. BÛNÖSNEK TALÁLTA AZ ESKÜDTSZÉK BILL COSBYT SZEXUÁLIS ERÕSZAK VÁDJÁBAN. SZERBIA NEMKÍVÁNATOS SZEMÉLLYÉ NYILVÁNÍTOTTA A HORVÁT VÉDELMI MINISZTERT. TÖRTÉNELMI TALÁLKOZÓRA KERÜL SOR PÉNTEKEN A KÉT KOREÁT ELVÁLASZTÓ DEMILITARIZÁLT ÖVEZETBEN. NATO-FÕTITKÁR: A KÉZZELFOGHATÓ VÁLTOZÁSOKIG FENN KELL TARTANI AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI SZANKCIÓKAT. AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS MÁJUS 1-JÉN MEGVÁLASZTJA AZ ORSZÁG ÚJ MINISZTERELNÖKÉT. ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁSOKAT KÖVETELNEK A TÜNTETÕK AZ ÖRMÉNY FÕVÁROSBAN. ÖNGYILKOSSÁG OKOZHATTA AVICII HALÁLÁT ROLLING STONE. SZEXUÁLIS ERÕSZAK VÁDJÁBAN BÛNÖSNEK TALÁLTÁK A 80 ÉVES AMERIKAI KOMIKUST, BILL COSBY-T ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ SOMOGY MEGYÉBEN, A SÁGVÁR ÉS SOM KÖZÖTTI ÚTON, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 4-ES FÕÚT KENDERES ÉS KISÚJSZÁLLÁS KÖZÖTTI SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGHALT. VÁDAT EMELTEK EGY TÖRÖK EMBERCSEMPÉSZ ELLEN, AKI KAMIONJÁBAN 15 EMBERT PRÓBÁLT ROMÁNIÁBÓL MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL SZLOVÁKIÁBA VINNI. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK EGY CEGLÉDI FÉRFI ELLEN, MERT MEGVÁLTOZTATTA EGY BÉKÉS MEGYEI NÕ E-MAIL FIÓKJÁNAK JELSZAVÁT. EMELTE BRUTTÓ HAT-HAT FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 375 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 383 FORINTRA NÕTT.