Kemény szigorítás jön: mostantól ki kell érdemelni a letelepedést Nagy-Britanniában

Megosztás itt:

A brit Munkáspárt új feltételeket vezetne be a bevándorlók számára a letelepedési engedély megszerzéséhez. Mahmood Shabana belügyminiszter a párt konferenciáján ismerteti a javaslatokat, melyek szerint a migránsoknak magas szintű angolnyelv-tudással, bűnmentes előélettel és közösségi önkéntes munkával kell rendelkezniük az állandó státuszhoz. A Munkáspárt ezzel a lépéssel kívánja elhatárolni magát a Reform UK-tól, amely eltörölné az állandó letelepedési engedélyt, írja az Origo.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!