Kemény menetre készül Orbán az uniós csúcson

A miniszterelnök Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben megígéri, mindent megtesz azért, hogy Magyarország végre pénzt kaphasson az uniós határvédelemért, és bejelenti saját javaslatát az úgynevezett piros kártyás eljárásról.

– Aminek az az értelme, hogy a nemzeti parlamenteknek nőjön a szerepe, és legyen joguk megállítani az Európában zajló vitákat, ha úgy érzik, hogy az egy adott ország nemzeti érdekét sérti, és persze szóba kell hozni a pénzt is. Itt az ideje, hogy érdemi tárgyalások kezdődjenek. Elköltöttünk több mint egymilliárd eurót határvédelemre: ne csak magunkat, Európát is védjük. Legalább felét térítsék meg, ezt is szóba kell a mai napon hozni. Munkára fel! – mondta Orbán Viktor.