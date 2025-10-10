Kelet-Európa fellázadt? Orbán Viktor és a lengyel elnök szembemegy a brüsszeli migrációs paktummal

Megosztás itt:

"Már ketten vagyunk" – Lengyelország is nemet mond a brüsszeli kényszerre

Újabb bástya omlott le a brüsszeli elit migrációs politikájában: Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalos levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, hogy Lengyelország nem hajlandó végrehajtani az illegális bevándorlók kötelező áttelepítését célzó migrációs paktumot. A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy a megoldás nem a migránsok kényszerű szétosztása, hanem a határok védelme és az embercsempészek elleni harc. Ezzel Varsó hivatalosan is csatlakozott a magyar kormány által képviselt szuverenista, józan észre alapuló állásponthoz.

A patrióta fordulat Európában: A józan ész szövetsége a brüsszeli elittel szemben

A nyugati országokban, ahol a brüsszeli elit erőltette a Willkommenskulturt és aláírták a migrációs paktumot, a következmények nap mint nap láthatóak és tragikusak. A nagyvárosok no-go zónákká váltak, a bűnözés az egekbe szökött. Robbantások, késelések, nők elleni erőszakos bűncselekmények és a tömegbe hajtó autók borzalmai váltak a mindennapok részévé. Ezekben az országokban a helyi lakosság már nem érzi magát biztonságban a saját hazájában. Ezzel szemben Magyarország Orbán Viktor bátor és következetes döntésének köszönhetően a béke és a biztonság szigete maradt. Míg máshol a terrorfenyegetettség a mindennapok része, addig a magyar emberek nyugodtan sétálhatnak az utcán, és biztonságban tudhatják a gyermekeiket. A lengyel elnök döntése azt mutatja, hogy egyre több európai vezető ismeri fel: a magyar út az egyetlen járható út a kontinens jövője szempontjából.

"Ha hárman leszünk, az már lázadás": Orbán Viktor kijelölte az utat

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a lengyel elnök bátor kiállására. "Európa fordul" – írta a kormányfő, majd egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek: "Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás." Ez a mondat egy új, patrióta szövetség zászlóbontását jelenti az Európai Unión belül. A magyar és a lengyel nemzet ismét megmutatta, hogy nem hajlandó feladni a szuverenitását és a biztonságát egy elhibázott és veszélyes brüsszeli ideológia oltárán. A kérdés már csak az, ki lesz a harmadik bátor nemzet, aki csatlakozik a józan ész lázadásához.

Olvassa el, hogyan formálódik az új, patrióta szövetség Brüsszel ellen!

Fotó: X