Külföld

Kelet-Európa fellázadt? Orbán Viktor és a lengyel elnök szembemegy a brüsszeli migrációs paktummal

2025. október 10., péntek 06:03 | Magyar Nemzet
Lengyelország szuverenitás bevándorlás Orbán Viktor Brüsszel Európai Unió patrióta migrációs paktum Karol Nawrocki

Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalos levélben közölte Ursula von der Leyennel, hogy Lengyelország nem hajlandó végrehajtani a kötelező migránskvótát. Orbán Viktor miniszterelnök azonnal reagált a közösségi oldalán, üdvözölve a patrióta döntést: "Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás" – üzente a miniszterelnök Brüsszelnek.

  • Kelet-Európa fellázadt? Orbán Viktor és a lengyel elnök szembemegy a brüsszeli migrációs paktummal

"Már ketten vagyunk" – Lengyelország is nemet mond a brüsszeli kényszerre

 Újabb bástya omlott le a brüsszeli elit migrációs politikájában: Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalos levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, hogy Lengyelország nem hajlandó végrehajtani az illegális bevándorlók kötelező áttelepítését célzó migrációs paktumot. A lengyel elnök hangsúlyozta, hogy a megoldás nem a migránsok kényszerű szétosztása, hanem a határok védelme és az embercsempészek elleni harc. Ezzel Varsó hivatalosan is csatlakozott a magyar kormány által képviselt szuverenista, józan észre alapuló állásponthoz.

 A patrióta fordulat Európában: A józan ész szövetsége a brüsszeli elittel szemben

 A nyugati országokban, ahol a brüsszeli elit erőltette a Willkommenskulturt és aláírták a migrációs paktumot, a következmények nap mint nap láthatóak és tragikusak. A nagyvárosok no-go zónákká váltak, a bűnözés az egekbe szökött. Robbantások, késelések, nők elleni erőszakos bűncselekmények és a tömegbe hajtó autók borzalmai váltak a mindennapok részévé. Ezekben az országokban a helyi lakosság már nem érzi magát biztonságban a saját hazájában. Ezzel szemben Magyarország Orbán Viktor bátor és következetes döntésének köszönhetően a béke és a biztonság szigete maradt. Míg máshol a terrorfenyegetettség a mindennapok része, addig a magyar emberek nyugodtan sétálhatnak az utcán, és biztonságban tudhatják a gyermekeiket. A lengyel elnök döntése azt mutatja, hogy egyre több európai vezető ismeri fel: a magyar út az egyetlen járható út a kontinens jövője szempontjából.

 "Ha hárman leszünk, az már lázadás": Orbán Viktor kijelölte az utat

 Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azonnal reagált a lengyel elnök bátor kiállására. "Európa fordul" – írta a kormányfő, majd egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek: "Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás." Ez a mondat egy új, patrióta szövetség zászlóbontását jelenti az Európai Unión belül. A magyar és a lengyel nemzet ismét megmutatta, hogy nem hajlandó feladni a szuverenitását és a biztonságát egy elhibázott és veszélyes brüsszeli ideológia oltárán. A kérdés már csak az, ki lesz a harmadik bátor nemzet, aki csatlakozik a józan ész lázadásához.

 Olvassa el, hogyan formálódik az új, patrióta szövetség Brüsszel ellen!

Fotó: X

 

Kapcsolódó tartalmak

