Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kelemen Hunor: Olyan közösség vagyunk, amelyet nem törtek meg sem a történelmi viharok, sem a politikai széljárások

2025. október 10., péntek 16:26 | MTI
RMDSZ Kelemen Hunor Kárpát-medence Zsukiménes

Az RMDSZ a Kárpát-medence legsikeresebb politikai innovációja volt az elmúlt 35 évben - és annak is kell maradnia, ehhez pedig a szövetségnek meg kell újulnia. "Nem elég őrizni, amit elértünk, tovább is kell építeni" - hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök az erdélyi Zsukiménesen, az RMDSZ 17. kongresszusán.

  • Kelemen Hunor: Olyan közösség vagyunk, amelyet nem törtek meg sem a történelmi viharok, sem a politikai széljárások

Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet kongresszusa több mint ezer küldött részvételével, a megújulás jegyében zajlik. Kelemen Hunor bejelentette: a szövetség létrehozza a stratégiai igazgatói tisztséget, melyet Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az Országos Önkormányzati Tanács elnöke tölt be, aki már elkezdett dolgozni. A tisztségben az RMDSZ közép- és hosszútávú céljainak kidolgozásában, követésében és kommunikálásában segít, összehangolja a politikai, szervezetépítési és közösségszervezési munkát és segíti a 2028-as választási évre való felkészülést.

"Korszakhatáron állunk" - mondta politikai beszámolójában a szövetségi elnök, aki szerint ezért egyrészt az a feladat, hogy megemlékezzenek az elmúlt 35 évről, hogy tanuljanak belőle, valamint beszéljenek a jövőről, az előttük álló feladatokról.

Felidézte, hogy 35 éve "egy megtépázott közösség állt a diktatúra romjai között", ekkor született meg az RMDSZ. "Harmincöt év alatt voltak komoly sikereink, voltak kudarcaink, de minden mélypont után felálltunk, és mindig erősebben folytattuk az építkezést. Mint a fa, amelyet megtépáz a szél, de gyökerei mélyre kapaszkodnak, és minden vihar után új hajtásokat hoz. Ez a mi történetünk: gyökerek és új hajtások" - húzta alá.

Kiemelte a reziliencia fontosságát, mely az RMDSZ-ben "nem egy elvont politikai fogalom". "Ma, 35 év után, büszkén mondhatjuk, hogy igen, reziliens közösség vagyunk. Olyan közösség, amelyet nem törtek meg sem a történelmi viharok, sem a politikai széljárások. Olyan közösség, amely soha nem adta fel és nem adja fel. Olyan közösség, amely minden új nemzedéknek át tudta adni a hitet: érdemes itt élni, érdemes a szülőföldön dolgozni, családot alapítani" - mondta.

Kitért az elmúlt évtizedek eredményeire, és beszélt a jövő kihívásairól is, amikor alkalmazkodni kell a világ gyors változásaihoz. Hangsúlyozta: az erdélyi magyarság nemcsak túlélő közösség, hanem újjáépítő közösség is, mely mindig meg tudott újulni, minden nehézség után újra talpra tudott állni".

A szövetség hatalmas erényének nevezte, hogy megőrizte egységét, bár kívülről és belülről is próbálták szétszakítani. "És amíg egységben maradunk, addig van erőnk, van jövőnk. Az egység nem csupán politikai eszköz, hanem életbiztosítás a magyar közösség számára" - húzta alá.

Hangsúlyozta: olyan erős hálózatokat kell építeni, működtetni, amelyek széltében és hosszában, földrajzilag és társadalmilag, szellemileg, kulturálisan és korosztályól függetlenül át- és átszövik az erdélyi romániai magyar közösséget, mivel az erős hálózatok, megtartanak és az építkezés forrásai is lehetnek. "A szervezeti megújulás azt jelenti, hogy minden nap visszavisszük a józan ész politikáját az emberek közé. Közelebb lépünk, többet hallgatunk, gyorsabban reagálunk" - mondta.

Kitért a parajdi bányakatasztrófára is, mint a közösség számára "fájó sebről", melyet "látszólag a természet ejtett", de mely mögött megfogalmazása szerint "az emberi hanyagság és közöny áll". Hozzátette: a közösség összefogott a bajban, mindenki a maga lehetőségei szerint segített. A felelősségrevonást sürgetve közölte: "a mi közösségünk nem fog belenyugodni abba, hogy következmények nélküli országban éljünk".

A kormányzásról szólva közölte: a nehéz, szinte megoldhatatlannak tűnő gondok ellenére az RMDSZ azért vállalta, hogy kormányra lép, mert felelősséggel tartozik közösségéért, nem hagyhatja, hogy mások döntsenek a magyar iskolák, települések, családok sorsáról.

Aláhúzta: az RMDSZ számára létkérdés, hogy a magyar önkormányzatok, közösségi intézmények biztonságban legyenek. "Nekünk minden nap ki kell mondanunk, és ki is mondjuk, hogy a helyi közösségek jövőjét nem lehet kizárólag Bukarestből eldönteni" - mondta. Közölte: a koalícióban az RMDSZ a garancia, hogy a magyar közösség és annak intézményei nem lesznek a válságkezelés járulékos áldozatai.

Kelemen Hunor beszélt a már elkezdett reformokról, az állam, oktatás, egészségügy reformjáról. Kijelentette: úgy kell építeni tovább Erdélyt és az országot, hogy abban jó legyen magyarnak lenni, családot alapítani, tanulni és dolgozni.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Melyik magyar szinkronhang kihez tartozik? – A legtöbben itt elbuknak a 4. kérdésnél!

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Brutális drágulást jelentettek be: mutatunk egy kiskaput, így spórolhatsz

Radnai Márk fejét vennék a Tisza Pártban

Tartsd be ezt az 5 szabályt és búcsút mondhatsz a vércukorszint-ingadozásnak!

Megdöbbentő: Zelenszkij megzsarolta Trumpot

A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban

Fűtésre használod a klímát? Ezt a hibát ne kövesd el, ha nem akarsz hatalmas villanyszámlát!

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

További híreink

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
2
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
3
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
4
Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó
5
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
6
Üdv Brüsszelben! Pár sarokra az EU-palotáktól már no-go zóna van + videó
7
Orbán Viktor: a jó szomszédság érték, a magyarok békét akarnak + videó
8
Háttérkép – Jó hír Európának + videó
9
Orbán Viktor: Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása + videó
10
Orbán Viktor üzenete a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!