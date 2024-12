Kelemen Hunor: csak az RMDSZ fejleszti Erdélyt, a magyarok lakta településeket és védi meg a közösséget

Megosztás itt:

Az RMDSZ elnöke a szövetség megalakulásának 35. évfordulójára írt, az RMDSZ honlapján pénteken közzétett köszöntőjében felidézte: 1989-ben "a fegyverek ropogása még el sem halt" Romániában, amikor a magyar közösség "bámulatos gyorsasággal" szervezte meg magát. December 25-én megalakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amely immár 35 éve vállalja a közösség politikai és érdekképviseletét, védelmét az önkormányzatokban, parlamentben, kormányban, illetve az Európai Parlamentben.

Rámutatott: az RMDSZ elsőként alakult meg a mai romániai politikai erők közül, és változatlan céllal, programmal az egyetlen politikai és közösségi szervezet, amely ma is létezik.

"Ez az egész térségben ritka, Romániában pedig egyedülálló teljesítmény. Pártok alakulnak, gyengülnek, aztán el is tűnnek a süllyesztőben. Az RMDSZ eközben nemcsak marad, hanem tovább erősödik. Erre jó példa az idei négy választás is. 2024-ben négyszer állt mellénk a közösség, júniusban és decemberben is megmutatta, hogy értékeli a közösségépítő és képviseleti munkánkat. Húsz éve nem értünk el ilyen kiemelkedő eredményeket"

- értékelte Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök szerint "ma másképpen forrong az ország" és a romániai magyar közösség veszélyérzete 1990 véres márciusa óta nem volt olyan erős, mint most. Úgy vélte: az erdélyi magyar közösség a december elsejei parlamenti választásokon megértette a veszélyt és a lehetőséget is, vagyis azt, hogy a legjobb védekezés a szavazás, a legjobb eszköz pedig az erős képviselet és a kormányzás.

"Az elmúlt napok hosszú tárgyalásait a közösségünk és a romániai társadalom javára fordítottuk: az RMDSZ megerősödve lett része az új kormánynak. Két nagyon fontos minisztériumot vezetünk: Románia demokratikus történelmében először lett magyar ember, Tánczos Barna pénzügyminiszter, emellett a kormány miniszterelnök-helyettese is. Cseke Attila már bizonyított a fejlesztési minisztérium élén, és folytatni fogja az elkezdett programokat" - számolt be az RMDSZ elnöke.

"A polgárközpontú, felelős kormányzást, vagyis a józan ész kormányzását akarjuk megvalósítani" - ígérte a szövetség vezetője. Megállapította: a bukaresti kormány legsürgetőbb feladata a költségvetés rendbetétele, de az RMDSZ nem fogja hagyni, hogy plusz terheket, adókat rójanak ki a polgárokra, hanem az állami "fogyókúra" megkezdését sürgeti: a fölösleges intézmények megszüntetését, állami hatáskörök és feladatok átadását az önkormányzatoknak.

Az RMDSZ folytatni akarja azokat a programokat, amelyek a családokat és a fiatalokat támogatják. Ilyenek a lakásvásárlási kedvezmények, az oktatási befektetések és a 100 ezer szociális lakás felépítése.

"Erdély fejlesztése továbbra is prioritásunk, ezért a leszakadó régiók és kisebb városok felzárkóztatását támogatjuk, felgyorsítjuk a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, az autópályák építését, a Bukarest-Kolozsvár-Budapest gyorsvasút megépítését"

- sorolta Kelemen Hunor.

A szövetség megalakulásának 35. évfordulója kapcsán a szövetségi elnök azt kívánta az RMDSZ-nek, hogy a következő évtizedben is őrizze meg közösségszervező erejét, őrizze meg azt a képességét, hogy nemcsak képviseli, de összefogja a magyarokat, hangot, erőt, védelmet adva a közösségnek.

"Köszönjük az elmúlt 35 év bizalmát, köszönjük, hogy mellettünk álltak az idei választási évben. Legyenek biztosak abban, hogy ezután is számíthatnak ránk!" - zárta köszöntőjét az RMDSZ elnöke.