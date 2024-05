Kelemen Hunor: Az RMDSZ építeni akarja a szülőföldet, és hallatni az erdélyi magyarok hangját Brüsszelben

"Az Európai Parlamentben partnerre találtunk, az Európai Bizottság elutasított. Nem titok, hogy mi Ursula von der Leyennek az új elnöki jelölését azért nem támogattuk a bukaresti kongresszuson, mert megígért valamit, és nem tartotta be. Nekünk pedig, ha valaki valamit megígért, akkor azt tartsa be" - jelentette ki az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor szerint a következő évtizedről szólnak a június 9-i választások, és arra kérte a magyar közösség tagjait, hogy részvételükkel maguk is vállaljanak felelősséget jövőjükért alakításáért. Szerinte az egy időben rendezett önkormányzati és EP-választás tétje összeadott értékükön is túlmutat, mert kihat az év végi romániai parlamenti választásokra is és eldönti, hogyan fog kinézni a következő évtized.

