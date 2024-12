Kegyetlen tortúrát kellett elviselnie két rabszolgaként tartott kislánynak egy iraki házaspártól

Megosztás itt:

Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak - akiket április 9-én vettek őrizetbe Bajoroszágban - az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjaiként 2015-ben egy akkor ötéves, 2017-ben pedig egy 12 éves, "rabszolgaként" árusított jazidi kislányt "vásároltak meg" egy iraki piacon.

A férfit emellett azzal is vádolják, hogy szíriai tartózkodásuk során rendszeresen nemi erőszakot követett el a két gyerek ellen, akiket fizikai munkára kényszerítettek, gyakran meg is vertek, és vallásgyakorlásukban is akadályoztak.

A lányokat a házaspár, mielőtt elhagyta Szíriát, az Iszlám Állam egy másik tagjának adta át.

A házaspárt az emberiesség elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó rabszolgatartás mellett kínzással és szexuális bántalmazással is vádolják.

Az Iszlám Állam 2014-ben foglalt el jelentős területeket Irak északnyugati és Szíria keleti részén. A terroristák az általuk ellenőrzött régiókban kalifátust alapítottak, ahol az iszlám vallás szigorú, egyebek között a rabszolgaságot is engedélyező értelmezésén alapuló törvénykezést vezettek be.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)