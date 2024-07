Kedden indul a 33. Tusványos, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor + videó

Vitályos Eszter - kormányszóvivő:"Aki járt már Tusnádfürdőn, az tudja, hogy ez tulajdonképpen egy életérzés. És azért mert nagyon sokan hasonlóképpen gondolkodnak, de vannak természetesen mások is. Vannak külföldiek, és ellenzéki politikusok is. Van most már 30 sátor, ahol különböző tematikájú beszélgetések zajlanak, és különböző előadásokat lehet meghallgatni, több mint 50 szervezettel dolgoznak már együtt, mindenki aki ott van, az csak kap és profitál ebből a rendezvényből."

Erről beszélt a miniszterelnök tavaly a Bálványosi Szabadegyetemen tartott előadásán. Orbán Viktor ezzel az orosz - ukrán háborúra utalt. Hazánk azóta is a béke mellett áll, és a kormányfő már egy úgynevezett BÉKE MISSZIÓ-ba is belekezdett, ezzel erősítve azt, hogy ezt a konfliktust csak így lehet lezárni. A misszió a következő állomása az idei Tusványosi találkozón lesz.

