Kavanaugh: Lezárult az FBI nyomozás

2018. OKTÓBER 4., CSÜTÖRTÖK OKTÓBER KÖZEPÉIG MEGTÁMADJA A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON MONDTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ SZERDÁN AZ INFORÁDIÓBAN. SEMMILYEN EP-DIKTÁTUM NEM TUDJA A KORMÁNYT ARRA KÉSZTETNI, HOGY BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJÁN VÁLTOZTASSON GULYÁS GERGELY A PARLAMENTBEN SZERDÁN. GYÖNGYÖSI MÁRTON (JOBBIK) SZERINT A SARGENTINI-JELENTÉS A SAJTÓSZABADSÁG, JOGÁLLAMISÁG ÉS KORRUPCIÓ HELYZETÉVEL FOGLALKOZIK. AZ MSZP SZERINT AZ EP-BEN A FIDESSZEL SZEMBEJÖTT A VALÓSÁG. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: A FIDESZ MÁR FÉL EURÓPÁBAN SOROS-ÜGYNÖKÖKET LÁT. BETILTANÁ A BURKA VISELÉSÉT MAGYARORSZÁGON A MI HAZÁNK MOZGALOM. MAGYAR NEMZETI BANK: ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL DÖNTÖTT A MONETÁRIS TANÁCS AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKON TARTÁSÁRÓL. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: OKTÓBER 15-IG KELL BENYÚJTANI A SZEPTEMBERI IDÕSZAKRA VONATKOZÓ BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ BEVALLÁST. TÁVOZIK A HONVÉDKÓRHÁZ ORVOS IGAZGATÓI POSZTJÁRÓL TAMÁS RÓBERT ORVOS DANDÁRTÁBORNOK. MUZSAY ILDIKÓ VESZI ÁT A HONVÉDKÓRHÁZ ORVOS IGAZGATÓI POSZTJÁT MAGYAR IDÕK. EGY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADDISZNÓBÓL MUTATTA KI AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSÁT A NÉBIH LABORATÓRIUMA. A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI SZERINT CALICI VÍRUS OKOZTA A NÉGY SZOMBATHELYI ISKOLA DIÁKJAINAK FERTÕZÉSÉT. BUDAPEST AIRPORT: ÚJ LÉGITÁRSASÁG, A GRÚZ MYWAY, ÚJ LÉGI JÁRATOKAT INDÍT TBILISZIBE AZ OKTÓBER 28-ÁVAL INDULÓ TÉLI MENETRENDI IDÕSZAKBAN. PAVLO KLIMKIN UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: KIJEV CSÜTÖRTÖKÖN ADJA ÁT A BEREGSZÁSZI KONZUL TÁVOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZÉKET MAGYARORSZÁGNAK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: „UKRAJNÁNAK NINCS JOGALAPJA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL KIUTASÍTÁSÁRA, HA MÉGIS MEGTESZI, MI IS KIUTASÍTUNK EGY UKRÁN KONZULT”. FELFÜGGESZTETTE DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT A BÍRÓSÁG NÉGY ORSZÁG MENEKÜLTJEI VÉDETT STÁTUSZÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. AMERIKAI SZENÁTOROK SZEMÉLYES ADATAINAK KISZIVÁROGTATÁSÁVAL VÁDOLNAK EGY FÉRFIT, A WASHINGTONI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE. CSAKNEM TÍZMILLIÓ DOLLÁR GYORSSEGÉLYT KÜLD VENEZUELA A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA INDONÉZIÁNAK. VÁDAT EMELTEK A VOLT MALÁJ MINISZTERELNÖK FELESÉGE ELLEN IS, AZ 1MDB NEVÛ FEJLESZTÉSI ALAPBÓL ELTÛNT MILLIÁRDOKKAL KAPCSOLATBAN. AZ EURÓPAI PARLAMENT 25 SZÁZALÉKBAN MAXIMÁLNÁ A TAGÁLLAMOKBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KULCSÁT. AZ EURÓPAI PARLAMENT 40 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTENÉ AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁT 2030-RA. BEMUTATTA KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE VÉGLEGES VÁLTOZATÁT AZ OLASZ KORMÁNY. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT AZ ORSZÁG JÓ ÚTON HALAD, A MEGSZORÍTÁSOKNAK VÉGE, AZ EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSI TERVE PEDIG MÛKÖDÕKÉPES. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR A KÉT ORSZÁG KAPCSOLATÁNAK SZOROSABBRA FÛZÉSÉRÕL TÁRGYAL IZRAELBEN. HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER: TÖRÖKORSZÁGNAK LÉPÉSEKET KELL TENNIE A JOGÁLLAMISÁG TERÉN AZ EU-CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN. A TÖRÖK PARLAMENT ÚJABB EGY ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA SZERDÁN A TÖRÖK HADSEREG SZÍRIAI ÉS IRAKI MÛVELETEIRE ADOTT MANDÁTUMOT. EGY FEGYVERES AKART BEHATOLNI FETULLAH GÜLEN TÖRÖK HITSZÓNOK PENNSYLVANIAI HÁZÁBA, A HÁZ ELÕTT ÁLLÓ BIZTONSÁGI ÕR FIGYELMEZTETÕ LÖVÉST ADOTT LE. SÖPREDÉKNEK ÉS HAZAÁRULÓNAK NEVEZTE VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK SZERGEJ SZKRIPAL EGYKORI OROSZ-BRIT KETTÕS HÍRSZERZÕT. VLAGYIMIR PUTYIN ALÁÍRTA A NYUGDÍJKORHATÁR EMELÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST. ÉLETÉT VESZTETTE EGY 15 ÉVES PALESZTIN A GÁZAI ÖVEZETBEN PALESZTIN TÜNTETÕK ÉS IZRAELI KATONÁK KÖZÖTT ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN. 1400-RA NÕTT A PÉNTEKI INDONÉZIAI FÖLDRENGÉS ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, SOK HELYRE MÉG NEM JUTOTTAK EL A MENTÕCSAPATOK. KÉT HÉTIG KARBANTARTÁS MIATT ZÁRVA VAN A DÉLI PÁLYAUDVAR, A VONATOK JELENTÕS RÉSZE KELENFÖLD VASÚTÁLLOMÁSRÓL INDUL, ILLETVE ODA ÉRKEZIK. JOGERÕSEN HÉT ÉV FEGYHÁZRA ÉS 330 M FT VAGYONELKOBZÁSRA ÍTÉLTE VIZOVICZKI LÁSZLÓT SZERDÁN A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA. 72 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÕRÖSI IMRE VOLT MDF-ES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ SZERDÁN. LE KELLETT ÁLLÍTANI A POZSONYI ÚTI KORÁBBI KISZ-ÉPÜLET BONTÁSÁT, MIVEL A MUNKÁLATOK SORÁN AZBESZTET TALÁLTAK 24.HU. ÕRIZETBE VETTEK EGY 39 ÉVES BUDAPESTI FÉRFIT, AKI GYANÚSÍTHATÓ A BALASSAGYARMATON ELKÖVETETT, HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉSSEL POLICE.HU