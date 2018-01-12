2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Katonákat küldtek a kormányellenes tüntetőkre

Hír TV

2018. január 12., péntek 12:03

Több tunéziai városban is folytatódtak a kormányellenes tüntetések. A demonstrálók kővel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt is bevetettek ellenük. A megmozdulásokon eddig egy ember veszítette életét, többtucatnyian megsebesültek, köztük sok rendőr. Hatszáz embert letartóztattak. A kormány katonákat is kirendelt a tiltakozások megfékezésére. Az észak-afrikai országban azért törtek ki zavargások, mert a kabinet januártól megszorításokat volt kénytelen bevezetni a Nemzetközi Valutaalaptól kapott hitelért cserébe. Emiatt emelkednek az árak, valamint növekednek a lakosság adóterhei.

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Tunéziatüntetés

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