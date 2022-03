Katonai védelmi eszközöket ad Japán Ukrajnának

Megosztás itt:

Japán sajtójelentések szerint Kisida Fumio kiemelte, hogy a tokiói kormány továbbra is támogatja azokat a "példátlan" intézkedéseket, amelyeket az Ukrajna mellett egységesen kiálló nemzetközi közösség foganatosított Oroszországgal szemben.

A tervezett katonai segélyszállítmányok nem sértik a szigetország pacifista alkotmányát, amelyből fakadóan Japán honvédelmi stratégiája kizárólag önvédelmen alapulhat, az ország nem tarthat fenn hagyományos haderőt.

Néhány nappal az orosz támadás megindítása után Kisida Fumio telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és az egyeztetés után elmondta: Japán 100 millió dollár (33 milliárd forint) értékben fog humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának.

Egy hétfőn közzétett közvélemény-kutatás eredményei szerint a japánok túlnyomó többsége - 81 százaléka - tart attól, hogy az ukrajnai háború más térségekre, akár Tajvanra is hatással lehet, és ezzel együtt magára Japánra is veszélyt jelenthet. A megkérdezettek szintén nagy többsége - 82 százaléka - egyetértett azzal a lépéssel, hogy a japán kormány is szankciókkal sújtotta Oroszországot.