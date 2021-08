Katonai csapást hajtott végre az Egyesült Államok Kabulban

Szeptember elsejétől petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel - jelentette be a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté elmondta: ezzel arra kívánják emlékeztetni az embereket, hogy akik hatalomra akarnak kerülni, ugyanazok akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot. Heves vita robbant ki Dömötör Csaba és a szocialista Ujhelyi István között a Tranziton. Az MSZP EP-képviselője azzal vádolta a kormányt hogy agresszív stílust visz a politikába. A Miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára emlékeztette vitapartnerét: az MSZP kormányzása idején lőttek az emberekre gumilövedékkel. Az ellenzék ki fogja söpörni a hatalomból a Karmelita Kolostorban ülő brigádot - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt budapesti kongresszusán. Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint egy showműsor a baloldali előválasztást, amelynek rendezője és főszereplője Gyurcsány Ferenc. Magyarország jól kezelte a pandémia miatt kialakult gazdasági válságot, ezt mutatja a második negyedéves, 17,9 százalékos GDP-növekedés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Ma éjfélig lehet regisztrálni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira. Ezt követően már csak a jelentkezést nem igénylő rendezvényeken lehet részt venni, a szabad férőhelyek arányában - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A kisebbségi sors immár nemcsak az európai nemzeti kisebbségeket, hanem az európai többségi nemzeteket is fenyegeti - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Marosvásárhelyen. Az Egyesült Államok katonai csapást hajtott végre az afgán fővárosban, amely az Iszlám Állam feltételezett harcosai ellen irányult - közölte két amerikai illetékes a Reuters brit hírügynökséggel. Tálib illetékesek szerint a Kabulban végrehajtott amerikai katonai csapás egy öngyilkos merénylő gépkocsija ellen irányult, aki támadást akart intézni a kabuli nemzetközi repülőtér ellen. Több mint ezer civil vár még arra, hogy a kabuli repülőtérről légi úton kimenekítsék Afganisztánból, miközben az amerikai erők evakuációs művelete a végső szakaszába lépett - közölte a Reuters hírügynökséggel egy nyugati biztonsági illetékes. A kabuli repülőtér gyors átadására készülnek az Afganisztánban két hete hatalomra került tálibok és a távozó amerikai erők - mondta a Reutersnak egy tálib tisztségviselő. Nagyon valószínű, hogy újabb merényletet követnek el a következő 24-36 órában a kabuli repülőtér ellen - figyelmeztetett Joe Biden amerikai elnök. Joe Biden elnök arra készül, hogy augusztus 31-i határidővel hazarendelje Kabulból az amerikai diplomáciai képviselet minden tagját. Emmanuel Macron francia elnök közölte: Franciaország és Nagy-Britannia egy ENSZ ellenőrzésű biztonsági zóna kabuli kijelölésére tesz határozati javaslatot a világszervezet vezetője által összehívott rendkívüli tanácskozáson. Afgánok százai vonultak az Egyesült Államok athéni nagykövetsége elé, békét kérve országuk számára a nemzetközi közösségtől. Két év után újrakezdődtek a palesztin tüntetők és izraeli katonák közötti éjszakai összecsapások a Gázai övezet és Izrael határán. Legkevesebb 30 katona meghalt, sokan megsebesültek Jemen déli részén, miután rakéta- és dróntámadás érte a jemeni hadsereg légi támaszpontját. A koronavírus-fertőzöttek száma 216 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. Szicíliában augusztus 30-tól újra bevezetik a nyár elején feloldott szigorításokat, miután a delta variáns terjedésével megteltek betegekkel a kórházak. Az intenzív osztályok telítettsége miatt a brüsszeli kórházak más régiók egészségügyi intézményeibe szállíthatják át a koronavírussal fertőzött betegeket; a vírus okozta szövődményekben elhunytak száma 83 százalékkal emelkedett. Több mint két hónap után ismét meghaladta az ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a németországi kórházak intenzív osztályain. Csak a be nem oltottakra vonatkozó zárlatot tervez bevezetni a németországi Baden-Württemberg tartomány kormánya az koronavírusos megbetegedések növekedése esetén - írja a Bild. Továbbra sem kell védettségi igazolvány a Szlovénián átutazó külföldieknek - közölte a helyi sajtó. Több ezren tiltakoztak a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések és azok fenntartása ellen a német fővárosban. Ismét tízezrek tiltakoztak Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen. Zátonyra futott egy személyszállító katamarán a spanyolországi Ibiza szigeténél, a hajó két utasa súlyosan megsérült. Nem sikerült eloltani a bozót- és erdőtüzeket Bolívia délkeleti részén. Santa Cruzban augusztus eleje óta már 600 ezer hektárnyi növényzet égett le. Négyes fokozatúra erősödött az Egyesült Államok déli partvidékéhez közeledő Ida hurrikán. Sokfelé esős, zivataros idővel kezdődik a hét - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzésében. A szabadságukról Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt négyórás várakozás alakult ki a személyforgalomban a röszkei autópálya-határátkelőhely belépő oldalán. A terveknek megfelelően augusztus végére befejeződtek a Deák Ferenc híd északi hidjának teljes lezárásával járó javítási és megerősítési munkák - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Illés Fanni aranyérmet szerzett 100 méteres mellúszásban a tokiói paralimpián. Aranyérmet szerzett az asztaliteniszező Pálos Péter a paralimpián. Bronzérmet nyert a magyar női tőrcsapat a paralimpián. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Magyarország - Olaszország 2:1 Olasz Anna a 10 km-es távon aranyérmet szerzett a nyíltvízi úszó világkupa-sorozat macedóniai állomásán, Rasovszky Kristóf negyedikként ért célba. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Mezőkövesd Zsóry FC 2:0; Ferencvárosi TC - Debreceni VSC 4:2; MOL Fehérvár FC - MTK Budapest 2:1 A férfik között Jenkei Péter, a nők versenyében Szabó Nóra nyerte a 36. Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenyt.