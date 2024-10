Katari emír: Izrael Libanon elleni támadása biztonsági szempontból a szakadék szélére sodorta a régiót

Vezércikk: Válaszcsapást helyezett kilátásba Jeruzsálem az Izraelt ért iráni rakétatámadásra + videó

Dézsy Zoltánnal, L. Simon Lászlóval és Zila Jánossal beszélgettünk az eszkalálódó közel-keleti konfliktusról, a New York-i alelnökjelölti vitáról, de arról is, hogy a Tisza Párt kimutatta foga fehérjét, akár hazugság árán is támadják a rezsicsökkentést.