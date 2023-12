Katar: A tárgyalások a tűzszünet lejárta után is folytatódnak + videó

Megosztás itt:

Hatalmas robbanás kíséretében újra füstfelhő jelent meg Gáza város felett.

Izrael azt állítja, hogy azért lendültek újabb támadásba, mert a helyi idő szerint reggel hétig tartó tűzszünet előtt nem sokkal a Vaskupola elfogott egy Gázából indított rakétát, azaz a Hamász megsértette a fegyverszünetet.

A Hamász által felügyelt egészségügyi minisztérium adatai szerint a harcok reggeli kiújulása óta legkevesebb 54 palesztin meghalt és többtucatnyian megsebesültek.

Az izraeli hadsereg közzétett egy interaktív evakuációs térképet, amelyen zónákra osztották fel a Gázai övezetet, és amely segít Gáza lakosainak a háború következő szakaszában.

Az izraeli hadsereg értesítette Gáza lakosságát, hogy meneküljenek el bizonyos területekről. A Hamász élő pajzsként használja a Gázai övezet lakóit, katonai parancsnoki pontjait és infrastruktúráját lakóházakban vagy azok között, kórházakban, mecsetekben, iskolákban helyezi el, ezáltal a civil létesítmények katonai célpontokká válnak – nyilatkozta Eylon Levy, az izraeli hadsereg szóvivője.

Mint mondta, a háború kezdete óta a hadsereg több intézkedést is hozott azzal a céllal, hogy megkímélje a civileket.

A harcok kiújulása ellenére folytatódnak a tárgyalások katari és egyiptomi közvetítéssel a tűzszüneti megállapodás megújításáról.

Az amerikai külügyminiszter közben a túszok kiszabadításának lehetőségeiről tárgyalt arab kollégáival

Világossá tettem, hogy a tűszünet után is elengedhetetlen, hogy Izrael védelmet nyújtson a civilek számára és támogassa a humanitárius segítségnyújtást is. A tárgyaláson a Gázai övezet jövőjéről, a tartós béke eléréséről is szó volt – mondta Anthony Blinken.

Egyiptomi források szerint a tűszünet péntek reggeli megszűnése és a harcok újraindulása miatt Egyiptomban a rafahi határátkelőnél feltartóztatták a Gázai övezetbe szánt segélyeket és üzemanyagot.

Az ENSZ közölte, hogy a 2,3 millió gázai lakosból mintegy 1,8 millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket, közülük egymillióan az ENSZ palesztin menekültügyi hivatala által működtetett menedékhelyeken tartózkodnak.