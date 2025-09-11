Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök
Külföld

Katar szerint bíróság elé kell állítani az izraeli kormányfőt

2025. szeptember 11., csütörtök 10:31 | MTI

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt bíróság elé kell állítani a Katarban a Hamász iszlamista terrorszervezet vezetői ellen végrehajtott izraeli támadás után - jelentette ki Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök, aki szerint az izraeli kormányfő "megölt minden reményt" a gázai túszok szabadon bocsátására.

  • Katar szerint bíróság elé kell állítani az izraeli kormányfőt

Száni egyben jelezte, hogy Katar "mindent újraértékel" a tárgyalásokban betöltött közvetítői szerepét illetően a terrorszervezet és Izrael közötti tűzszüneti tárgyalásokon. "Az elmúlt hetekben átgondoltam az egész folyamatot, és arra a következtetésre jutottam, hogy Netanjahu csak az időnket rabolja" - mondta Száni a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban.

Az izraeli légierő kedden támadást indított a Hamász vezetői ellen Dohában.

"Úgy gondolom, hogy Netanjahu megölte a túszok minden reményét" - fogalmazott Száni a CNN-nek, és úgy vélte, hogy bíróság elé kell állítani az izraeli kormányfőt.

Netanjahu korábban arra figyelmeztette a katari hatóságokat, hogy vagy vonják felelősségre a Dohában tartózkodó terroristákat vagy utasítsa ki őket. "Mert ha nem teszitek meg, mi fogjuk megtenni" - fogalmazott Netanjahu.

A Gázai övezetben Izrael ellen harcoló Hamász azt állította, hogy a célpontként megjelölt vezető tisztségviselői túlélték a támadást, de az izraeli támadás hat ember életét kioltotta.

Izrael a Hamász és vele szövetséges fegyveres szervezetek 2023 októberi terrortámadását követően háborút indított a terrorszervezet ellen a Gázai övezetben, és az izraeli kormány megfogadta, hogy megsemmisíti a szervezetet.

MTI

