Katalónia: a harc a függetlenségért csak most kezdődik

Szocialisták váltják a néppárti spanyol kormányt. Az új miniszterelnök nem akar több csatározást Katalóniával. Szombaton lett új kormánya a katalánoknak is, de a tartományt továbbra is egy függetlenségpárti jobboldali vezeti, a katalán miniszterelnök szerint pedig az elszakadás a céljuk.

Visszakapta az irányítást Katalónia, de a harc a függetlenségért csak most kezdődik. Az új katalán kormányt szombaton iktatták be. A miniszterelnök Quim Torra, függetlenségpárti, jobboldali politikus, aki a tavalyi népszavazást kiíró Carles Puigdemont közeli szövetségese. Torra korábban szörnyetegnek nevezte a spanyolokat és állatnak az olyan katalánokat, akik spanyolnak is tartják magukat, nem csak katalánnak.

– A katalán kormány eltökélt, hogy folytatjuk a tavaly októberi népszavazás eredményének megfelelően a törekvéseinket, hogy egy független katalán államot hozhassunk létre. Erre kaptunk felhatalmazást a választóktól, ezért ez a célunk. Nehéz lesz, sok ellenérdekelt fél van, és láthattuk azt is, hogy semmilyen módszertől nem riadnak vissza, hogy a katalánokat lenyomják – közölte az új katalán miniszterelnök.

A spanyol kormány tavaly októberben pont azért vette el az önrendelkezési jogokat Katalóniától, hogy megakadályozzák a függetlenedést. A szeparatista mozgalom 3 vezetője is börtönben van, a madridi főügyész szerint gyűlöletkeltés vádjával az új katalán miniszterelnököt is bíróság elé állíthatják.

A katalánok most abban reménykedhetnek, hogy Spanyolországnak is éppen most lett új miniszterelnöke. Az eddigi, jobboldali Rajoy-kormányt a szocialisták váltják, az új kormányfő pedig korábban arról beszélt, hogy nem akar csatározásokat Katalóniával, habár hozzátette, hogy az ország egységéből nem enged.

– Ígérem, hogy legjobb tudásom szerint fogom szolgálni az ország alkotmányát, és azon dolgozom, hogy egész Spanyolország gazdasági érdekeit képviselni tudjam – emelte ki Pedro Sánchez.

Az új kormányfő közgazdász, az ENSZ-nél dolgozott, és ateista. Ő az első spanyol miniszterelnök aki nem a Bibliára esküdött fel.