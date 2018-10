Katalán válság: diplomáciai bonyodalmak

2018. OKTÓBER 17., SZERDA KILÉPETT A JOBBIKBÓL VOLNER JÁNOS, A FRAKCIÓBÓL VALÓ KIZÁRÁSA MIATT A KÉPVISELÕCSOPORTBÓL TÁVOZIK FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS KÖVETNI FOGJA PÉLDÁJUKAT. VOLNER: FELÜLTEM SNEIDER TAMÁS ÍGÉRETEINEK, HOGY VÉGET VET A BALRATOLÓDÁSNAK, MERT EZT EGY VOLT SKINHEAD NYUGODTAN MEGÍGÉRHETI. POLITOLÓGUS: FELELÕTLENÜL GAZDÁLKODOTT A JOBBIK, EMIATT NEM TUD JELÖLTEKET INDÍTANI AZ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSOKON. MAGYAR KÖZLÖNY: KIHIRDETTÉK A LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KIVEZETÉSÉRÕL SZÓLÓ JOGSZABÁLYT. A MEGLÉVÕ SZERZÕDÉSEKET NEM ÉRINTI A DÖNTÉS, AZONBAN A HATÁLYBA LÉPÉST KÖVETÕEN MEGKÖTÖTT, MEGHOSSZABBÍTOTT SZERZÕDÉSEKNÉL NEM JÁR AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS. JOBBIK: A LAKÁS-ELÕTAKARÉKOSSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KIVEZETÉSÉVEL A KORMÁNYPÁRTOK FOLYTATJÁK A MAGYAR JÖVÕ FELZABÁLÁSÁT. BANKSZÖVETSÉG: A MEGSZÜNTETETT LAKÁSTAKARÉK HELYETT ÚJ KONSTRUKCIÓT KELL KIALAKÍTANI, AMELYBEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS HOSSZÚ TÁVON MÛKÖDIK. ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY KÉSZ TISZTÁZNI MAGÁT A VÁDAK ALÓL A HETES CIKKES ELJÁRÁSBAN. KOCSIS MÁTÉ: A NEMZETI ÖNRENDELKEZÉS ELLENI SÚLYOS TÁMADÁS A SARGENTINI-JELENTÉS. A KISEBB CIVIL SZERVEZETEKNEK KÉTSZÁZEZER FORINTOS EGYSZERÛSÍTETT TÁMOGATÁST VEZET BE A NEA JÖVÕRE. A HATÁRON TÚLI CSALÁDOKAT SEGÍTÕ CIVIL ÉS EGYHÁZI SZERVEZETEKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK, 200 MILLIÓS KERETÖSSZEGÛ PÁLYÁZATOT HIRDET A NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG. SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. ERDÉLYI TÁJEGYSÉGGEL BÕVÜL A SZENTENDREI SKANZEN, AHOL 124 ÉPÜLET ÉS 25-30 EZER MÛTÁRGY SEGÍTSÉGÉVEL MUTATJÁK BE ERDÉLY, A PARTIUM ÉS MOLDVA HAGYOMÁNYOS KULTÚRÁJÁT MAGYAR IDÕK. HORST SEEHOFER: AZ EP-VÁLASZTÁS ELÕTT RENDEZNI KELL A MIGRÁCIÓ ÜGYÉT. THERESA MAY: NEM LESZ OLYAN MEGÁLLAPODÁS, AMELY VÁMHATÁRT EMEL ÉSZAK-ÍRORSZÁG ÉS NAGY-BRITANNIA KÖZÉ A BREXIT UTÁN. SAJÁT PÁRTJÁNAK VEZETÕJÉT, CHRISTOPHE CASTANER-T NEVEZTE KI BELÜGYMINISZTERNEK A FRANCIA ELNÖK. TOMÁS PETRÍCEK AZ ÚJ CSEH KÜLÜGYMINISZTER MTI. RMDSZ: ERDÉLYRÕL SZÓLÓ ANGOL NYELVÛ PORTÁLT INDÍT A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG. TÕKÉS LÁSZLÓ: A KISEBBSÉGI KÉRDÉS RENDEZÉSE NÉLKÜL ELKÉPZELHETETLEN A TÁRSADALMI BÉKE ÉS STABILITÁS ROMÁNIÁBAN. TÖRÖK TELEVÍZIÓ: A TÖRÖK RENDÕRSÉG SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN AZ ÁTVIZSGÁLÁS SORÁN DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA UTALÓ NYOMOKAT TALÁLT. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: ANKARA NEM KAPOTT BEISMERÕ NYILATKOZATOT RIJÁDTÓL A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRÕL. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER ÉS A SZAÚDI KORONAHERCEG EGYETÉRT A HASOGDZSI-ÜGY ALAPOS KIVIZSGÁLÁSÁBAN. HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER MEGERÕSÍTETTE KÉTELYEIT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁVAL KAPCSOLATBAN. KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT, ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEG AKARJA OLDANI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET! LEZUHANT EGY VADÁSZREPÜLÕGÉP GYAKORLATOZÁS KÖZBEN UKRAJNÁBAN, EGY UKRÁN ÉS EGY AMERIKAI PILÓTA MEGHALT. ROMÁN HATÁRRENDÉSZET: EMBERCSEMPÉSZETTEL GYANÚSÍTOTT IRAKI FÉRFIAK JUTTATTAK SZERBIÁBÓL ROMÁNIÁBA 14 IRÁNI ÉS IRAKI BEVÁNDORLÓT. GÖRÖG HATÓSÁG: MINTEGY 200 MIGRÁNS JUTOTT ÁT MA TÖRÖKORSZÁGBÓL GÖRÖGORSZÁGBA. LIBANONI HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB KETTEN MEGHALTAK AMIKOR RIVÁLIS CSOPORTOK ÖSSZECSAPTAK EGY LIBANONI PALESZTIN MENEKÜLTTÁBORBAN. CSAKNEM HATVAN DZSIHADISTÁVAL VÉGEZTEK AMERIKAI LÉGICSAPÁSOK SZOMÁLIÁBAN MTI. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ TETÕSZERKEZETE BÉKÁSMEGYEREN, ÁRAMTALANÍTANI KELLETT EGY NAGYFESZÜLTSÉGÛ VEZETÉKET, EZÉRT 1400 HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM. MEGTÁMADTAK ÉS SZEXUÁLIS CSELEKEDETRE KÉNYSZERÍTETTEK EGY FUTÓNÕT VASÁRNAP ESTE A X. KERÜLETI JÁSZBERÉNYI ÚTON. A RENDÕRSÉG A TÁMADÓT ELFOGTA, SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁST. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYI-HEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.