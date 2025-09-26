Keresés

Külföld

Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”

2025. szeptember 26., péntek 20:31 | MTI
Budapest ítélet embervadászat szélsőbal antifa

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

  • Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”

A hivatalos közleményben Hanna S.-ként említett elítélt kiszabott büntetése enyhébb lett, mint az ügyészek által gyilkossági kísérlet címén kért kilencévi börtön. Az ítélet ellen azonban fellebbezni lehet. A védelem azt kérte, hogy a vádlottat mentsék fel, és fizessenek neki kártérítést az őrizetben eltöltött ideje miatt.

A nőt tavaly májusban tartóztatták le, és idén februárban állították bíróság elé a müncheni Stadelheim börtönben

azzal a váddal, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely erőszakos támadásokat tervezett és hajtott végre olyan emberek ellen, akik részt venni készültek 2023 februárjában Budapesten az 1945-ös budai kitörési kísérletről szóló megemlékezésen.

Hanna S. védője, Yunus Ziyal a per elején "neonáci bemutatónak", a "szélsőjobb jelenleg legnagyobb tömegeseményének" nevezte a minden évben megrendezett megemlékezést.

A vád szerint Hanna S. két garázda támadásban vett részt, amelyekben

botot, kalapácsot, paprikasprayt használtak a csoport tagjai.

Az első támadásban egy megtámadott férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, a másodikban a támadók főleg zúzódásokat, horzsolásokat okoztak.

A bíró "embervadászatnak" nevezte a csoport garázda akcióit,

hozzátéve: "erre nincs mentség, noha a (magyar) hatóságok érzékelhetően túl keveset tesznek a jobboldali szélsőségesség ellen".

Az ítélethirdetés előtt Hanna S. támogatói tüntetést rendeztek a börtönépület előtt.

Idén januárban a most elítélten kívül hét további olyan személy adta fel magát a német hatóságoknak, aki részt vett a 2023. februári budapesti támadásokban. Közülük hat ellen a düsseldorfi felsőbíróságon vádat emeltek.

A magyar kormányterrorszervezetté nyilvánította az antifát

Ki kell mondani, hogy az antifa egy terrorszervezet - erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor ismertette: a kormány terrorszervezetnek nyilvánította a szélsőbaloldali mozgalmat a szerdai ülésén. A kormányfő szerint a legszigorúbban kell eljárni a terroristákkal szemben.

KAPCSOLÓDÓ: 

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta

 

Legfrissebb híreink

A Tisza Párt botrányos adóterve: Szánthó Miklós szerint ezzel a pedofilváddal terelték el a figyelmet

A Tisza Párt botrányos adóterve: Szánthó Miklós szerint ezzel a pedofilváddal terelték el a figyelmet

 Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.
Rendkívüli kényszerleszállás - Pilótahősök mentették meg a helikoptert Pápa mellett

Rendkívüli kényszerleszállás - Pilótahősök mentették meg a helikoptert Pápa mellett

 A Magyar Honvédség H225M típusú forgószárnyasa hajtóműhiba miatt hajtott végre kényszerleszállást Pápa közelében, Adásztevel és Nagytevel között! A gép az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról tartott Szolnokra. A helyszínt katonák biztosítják, és azonnal megkezdődött a vizsgálat: miért hibásodott meg a csúcsmodern technika a gyakorlat közepén?

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

 Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a kormánydöntést: a szélsőbaloldali ANTIFA szervezetet terrorszervezetnek nyilvánítják, és már a bűncselekmény elkövetése előtt fellépnek ellene! Mindez azután történt, hogy a veréssel gyanúsított Ilaria Salis EP-képviselő ártatlannak vallotta magát, miután a Hír TV megmutatta neki budapesti verés áldozatának fotóját.
