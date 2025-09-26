Kártérítés akart, de mehet a rácsok mögé a budapesti szélsőbalos embervadászat egyik „áldozati báránya”

Megosztás itt:

A hivatalos közleményben Hanna S.-ként említett elítélt kiszabott büntetése enyhébb lett, mint az ügyészek által gyilkossági kísérlet címén kért kilencévi börtön. Az ítélet ellen azonban fellebbezni lehet. A védelem azt kérte, hogy a vádlottat mentsék fel, és fizessenek neki kártérítést az őrizetben eltöltött ideje miatt.

A nőt tavaly májusban tartóztatták le, és idén februárban állították bíróság elé a müncheni Stadelheim börtönben

azzal a váddal, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely erőszakos támadásokat tervezett és hajtott végre olyan emberek ellen, akik részt venni készültek 2023 februárjában Budapesten az 1945-ös budai kitörési kísérletről szóló megemlékezésen.

Hanna S. védője, Yunus Ziyal a per elején "neonáci bemutatónak", a "szélsőjobb jelenleg legnagyobb tömegeseményének" nevezte a minden évben megrendezett megemlékezést.

A vád szerint Hanna S. két garázda támadásban vett részt, amelyekben

botot, kalapácsot, paprikasprayt használtak a csoport tagjai.

Az első támadásban egy megtámadott férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, a másodikban a támadók főleg zúzódásokat, horzsolásokat okoztak.

A bíró "embervadászatnak" nevezte a csoport garázda akcióit,

hozzátéve: "erre nincs mentség, noha a (magyar) hatóságok érzékelhetően túl keveset tesznek a jobboldali szélsőségesség ellen".

Az ítélethirdetés előtt Hanna S. támogatói tüntetést rendeztek a börtönépület előtt.

Idén januárban a most elítélten kívül hét további olyan személy adta fel magát a német hatóságoknak, aki részt vett a 2023. februári budapesti támadásokban. Közülük hat ellen a düsseldorfi felsőbíróságon vádat emeltek.

A magyar kormányterrorszervezetté nyilvánította az antifát

Ki kell mondani, hogy az antifa egy terrorszervezet - erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor ismertette: a kormány terrorszervezetnek nyilvánította a szélsőbaloldali mozgalmat a szerdai ülésén. A kormányfő szerint a legszigorúbban kell eljárni a terroristákkal szemben.

