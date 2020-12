„Kárpátalján polgárháborús helyzetet alakított ki az ukrán hatalom”

4136 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 225 209 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5142 főre emelkedett. Csaknem 200 ezer csoportos gyorstesztet végeztek el a múlt héten országszerte, amelyből 4436 fertőzöttet találtak - jelentette be György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. A vártnál alacsonyabb részvételi arány mellett alacsony fertőzöttséget mutatnak a bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozóknál múlt héten végzett célzott, csoportos tesztelés eredményei - mondta György István. Egyelőre nincs oltásra alkalmas, koronavírus elleni vakcina Magyarországon, de a lakossági igények jelzésére hamarosan megjelenik egy felület a vakcinainfo.gov.hu honlapon - mondta az országos tiszti főorvos. Jó lenne a családok számára a találkozásokat minél szélesebb körben lehetővé tenni - mondta karácsony kapcsán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a karácsonyi időszakra vonatkozó szabályokról legkésőbb a jövő heti kormányülésen, december 9-én születik döntés. Szerdán hat szűrőbusz végzi a teszteléseket - mondta a helyettes országos tisztifőorvos az M1-en. Az ellenzék a járvány közepén is a 2022-es választási kampányra koncentrál, és a hatalmi marakodással foglalkozik - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országházban. A magyarok közel háromnegyede elégedetlen az ellenzéki pártok munkájával - derül ki a Századvég Alapítvány kutatásából. Ne a fantomokkal hadakozzon a Ligetben, hanem tegyen rendet az átláthatatlan buszbeszerzés ügyében – szólította fel a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a főpolgármestert. Fürjes Balázs közösségi oldalán azt írta: a budapestiek érdeke, hogy megbízható és átlátható cég szállítson működő buszokat a fővárosba, most azonban se busz, se cég, se kötbér nincs. Választ vár a BKK igazgatósági tagja Karácsony Gergelytől arra, hogyan köthetett a BKV szerződést egy olyan céggel, amelynek nincsenek is buszai. Petícióban tiltakozik több mint 300 lakos a budai várban tervezett új lakásrendelet ellen - írja a Mandiner. Az I. kerület polgármestere drasztikusan emelné a lakbéreket, és megszüntetné az örökbérleti jogot az önkormányzati lakások esetén. Kedvezményes áron bérel szociális bérlakást Kránitz Krisztián barátnője a XIX. kerületi önkormányzattól - írja a Magyar Nemzet. A fenntartható vízgazdálkodás területén ma már nem elvi döntéseket kell meghoznunk, feladatunk az, hogy a közös cél eléréséhez szükséges lépésekről, a végrehajtás módjáról, időtávjáról, a finanszírozás feltételeiről beszéljünk - mondta Áder János. A kormány újabb gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedést rendelt el: megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. A magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy a világgazdaságból érkező kedvezőtlen hírek ellenére Magyarországon napról-napra jelentenek be újabb és újabb beruházásokat az ország valamennyi pontján - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Megszavazta az Országgyűlés a csecsemőgondozási díj emelését, az új építésű ingatlanok áfa-csökkentését és a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt ingatlanok illetékmentességét - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hangsúlyozta: mostantól törvény garantálja, hogy júliustól a csecsemőgondozási díj összegének emelésével az édesanyák a szülést követő első hat hónapban a korábbi nettó keresetüknél magasabb összeget kapnak. Újabb juttatásokban részesülnek a családok: 5 százalékra csökken az ingatlanok áfája, amit a CSOK-osok vissza is igényelhetnek, valamint illetékmentesen juthatnak új és használt lakásokhoz - írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán. Három családszervezettel egyeztetett a családokért felelős tárca nélküli miniszter a koronavírus-járvány okozta kihívásokról és a jövőbeli tervekről. Majdnem 37 ezer határsértőt fogtak el és kísértek vissza eddig idén a magyar hatóságok - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A Volner Párt elnöke szerint az Európai Unió számos befolyásos politikusa olyan társadalmi modellt akar a jogállamisági eljárásokkal Magyarországra erőltetni, amellyel a magyarok nem értenek egyet. Közgazdasági képtelenségnek nevezte ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben című műsorunkban Soros György azon állítását, hogy örökkötvény-kibocsájtás esetén az éves kamat egy idő után konszolidálódik és elérheti a nullát. Az ukránok átléptek egy vörös vonalat azzal, hogy példátlanul erőszakosan lépnek fel a magyarság intézményei ellen - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy jogszabályba ütköző volt-e az, amikor a kárpátaljai Szürte településen a helyi képviselők beiktatásukkor elénekelték a magyar himnuszt - közölte az Ukrajinszka Pravda hírportál. Tőkés László szerint a román és a magyar emlékezetpolitikának a különbözősége a napi politikát is megterheli a két nép és a két ország viszonylatában. Hiszünk a jogállamiságban, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az európai uniós jogállamisági mechanizmus jelenlegi formájában egy jogi abszurditás - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Le Point című francia hetilapnak adott interjújában. Az uniós pénzt mielőbb továbbítani kell a rászoruló tagállamoknak, a jelenleg hozzákapcsolt ideológiai témákat pedig később, más fórumon kell megvitatni - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Varsóban. Meghaladta a 63,7 milliót a világban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A halálos áldozatok száma 1,4 millióra, a gyógyultaké pedig 40,9 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, ismát több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. A vendéglátóhelyek, a szórakozóhelyek, az edzőtermek, a játszóházak, a fogadóirodák, valamint a szépségszalonok péntektől hétvégente nem nyithatnak ki Szerbiában. Németországban életbe léptek a koronavírus-járvány második hulláma miatt megszigorított korlátozások. A legfőbb új szabály, hogy két háztartás tagjai közül az eddigi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket. December 16-tól ismét látogatható lesz az Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt Franciaországban kihirdetett általános karantén október 30-i kezdete óta tart zárva. Lettország egy hónappal meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli állapotot, és további korlátozó intézkedéseket is bevezetnek a járvány lassítása érdekében - derül ki Krisjanis Karins lett miniszterelnök bejelentéséből. Megszavazta a londoni alsóház a koronavírus-járvány megfékezése végett november 5-én bevezetett négyheti angliai zárlat feloldását. Az amerikai igazságügyi minisztériumnak egyelőre nincsenek bizonyítékai kiterjedt választási csalásra - jelentette ki William Barr igazságügyi miniszter. A Georgiában januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgette Donald Trump amerikai elnök az állam kormányzójánál. Haszan Róháni iráni elnök elutasította az urándúsítás fokozását és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzéseinek felfüggesztését lehetővé tévő törvényt, amelyet kedden fogadott el a teheráni parlament. Három terroristával végzett az algériai hadsereg az ország északkeleti részén lévő Zsizsel tartományban - áll az algériai védelmi minisztérium közleményében. Tizenegy gyerek vesztette életét Jemenben az elmúlt napokban végrehajtott támadásokban - áll az ENSZ Gyermekalapjának közleményében. Chile nem ismeri el a hét végén tartandó venezuelai parlamenti választások legitimitását - jelentette be a chilei külügyminiszter. 2015 óta nem tapasztaltak a keddihez hasonló migrációs nyomást a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Szorosabbra fűzi együttműködését a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ annak érdekében, hogy csökkentsék a baleseteket és a szabályszegéseket a főváros útjain - tájékoztatott a BKK. Számos helyen tovább emelkedett a légszennyezettség a magas szállópor-koncentráció miatt. Osztrák jégkorongliga: EC Red Bull Salzburg (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 4:3 Az Európai Sakk Unió és a kontinens sakkvezetői is támogatják, hogy Magyarország rendezze meg a 2024-es a sakkolimpiát. A nemzetközi szövetség vasárnap dönt a pályázatról. Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia jövőre a Haas istálló színeiben mutatkozik be a Forma-1-ben.