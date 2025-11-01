Keresés

2025. 11. 01. Szombat
Kárpátalja lehet az új Donbász, ha potenciálisan Ukrajna ipari központjává lesz

2025. november 01., szombat 13:45 | Világgazdaság
Kárpátalja Háború Ukrajnában Donbász

Az orosz–ukrán háború fokozódása óta Kárpátaljába több száz vállalat települt át az ország harcok sújtotta részeiből. A térség ipari és energetikai átalakuláson megy keresztül. Az ipari parkok, az energetikai fejlesztések és a kedvező földrajzi helyzet miatt Kárpátalja egyre inkább az ukrán gazdaság új központjává alakul, amivel az új Donbász lehet.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Kárpátalja jelentős gazdasági átalakuláson megy keresztül. Míg a régió korábban az agráriumra és turizmusra koncentrált, addig mostanra egy erős ipari és energetikai központtá kezd átalakulni. Az elmúlt időszakban Kárpátalján sorra jöttek létre ipari parkok, a régió infrastruktúráját, valamint energiaellátását megerősítették annak érdekében, hogy vonzóbbá váljon a gyártó- és feldolgozóipar számára. Sok vállalat költözött át ide, hogy itt működtethesse üzemeit – mutat rá elemző cikkében az Epravda.

Az orosz–ukrán háború 2022. februári kiszélesedése óta új fejezet nyílt Kárpátalja életében: 330 vállalat, köztük kohászati és a gépészeti üzemeik helyezték át ide tevékenységüket a harcok sújtotta keleti és déli régiókból. A vállalkozásokkal együtt több tízezer ukrán költözött a régióba.

A cégek és az dolgozók áttelepülése élénkítette a régió gazdaságát: a 64 területi közösség költségvetése a regionális költségvetéssel együtt megduplázódott 2021-hez képest. Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Regionális Katonai Közigazgatás (OVA) első helyettes vezetője szerint az adóhivatal hatszor annyi adót szed be a régióban, mint 2021-ben. Ez a szám még az infláció és a hrivnya leértékelődésének hátterében is szép teljesítmény. A Gazdasági Minisztérium legfrissebb, 2023-ra vonatkozó becslései alapján az összes ukrán áttelepülő vállalat 40 százaléka Kárpátaljára költözött. Az OVA adatai szerint az áttelepített vállalatok 2022-ben 92 millió hrivnyát fizettek be adóként a helyi költségvetésekbe, 2023-ban ez az összeg 202 millió, 2024-ben 503 millió, 2025-ben pedig 756 millió hrivnya.

A cégek főbb iparágai a feldolgozóipar, a gépipar, az építőipar, az informatika és a szállítmányozás. Az egyszeri társadalombiztosítási járulék befizetése a 2023-as 100 millió hrivnyáról 2025-re 716 millió hrivnyára emelkedett, az áthelyezett vállalkozásoknál alkalmazottak száma 2200-ról 11 700-ra nőtt. Beszédes az is, hogy Kárpátalján az ipar villamosenergia-fogyasztása egyharmadával nőtt.

Fotó: Shutterstock

 A politológus közel két órán keresztül elemezte az aktuális hazai politikai viszonyokat, illetve bizonyos témákban, így a jövő évi választással kapcsolatban is előrevetített különféle változatokat.

Háború Ukrajnában

